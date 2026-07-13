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104, 102, 123*, 91... बर्मिंघम में हिटमैन काटते हैं गदर, लेकिन कोहली को लग जाती किसकी नजर? देखें आंकड़े

IND vs ENG: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का आगाज होने में महज कुछ ही घंटों का समय बाकी है. सभी रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक्शन में देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं. ये मुकाबला बर्मिंघम में खेला जाएगा. ये वो मैदान है जहां रोहित की तूती बोलती है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 13, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:00 AM IST
104, 102, 123*, 91... बर्मिंघम में हिटमैन काटते हैं गदर, लेकिन कोहली को लग जाती किसकी नजर? देखें आंकड़े
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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