104, 102, 123*, 91... बर्मिंघम में हिटमैन काटते हैं गदर, लेकिन कोहली को लग जाती किसकी नजर? देखें आंकड़े

रोहित शर्मा ने 6 मुकाबलों में 3 शतकीय पारियां खेली हैं जबकि एक 91 रन की पारी खेली. 6 मैच में उनके नाम कुल 447 रन दर्ज हैं. बात करें विराट कोहली की तो वह 7 वनडे में दो बार इस मैदान पर शतक से चूके हैं. उन्होंने बर्मिंघम में 22*, 43, 1*, 81*, 96*, 66 और 26 रन की पारियां खेली हैं. अब देखना होगा कि वह बर्मिंघम में 14 जुलाई को शतकों का सूखा खत्म करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं.