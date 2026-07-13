104, 102, 123*, 91... बर्मिंघम में हिटमैन काटते हैं गदर, लेकिन कोहली को लग जाती किसकी नजर? देखें आंकड़े

IND vs ENG: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का आगाज होने में महज कुछ ही घंटों का समय बाकी है. सभी रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक्शन में देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं. ये मुकाबला बर्मिंघम में खेला जाएगा. ये वो मैदान है जहां रोहित की तूती बोलती है. लेकिन विराट कोहली की इस मैदान पर किस्मत फूटी नजर आती है. दोनों के बर्मिंघम में आंकड़े कैसे हैं, हम आपको बताते हैं.
पहले टीम इंडिया के आंकड़े जान लेते हैं. इस मैदान पर भारतीय टीम कुल 12 वनडे मैच खेल चुकी है, जिसमें से 8 में जीत दर्ज की जबकि 4 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने बर्मिंघम में 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 मैच जीते जबकि 2 में हार का सामना करना पड़ा है. अब देखना होगा कि भारतीय टीम इस बार भी आंकड़ों पर खरी उतरने में कामयाब होती है या नहीं.
विराट कोहली इस सीरीज में आईपीएल के बाद वापसी कर रहे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में कोहली इंजरी के चलते बाहर हो गए थे. हालांकि, रोहित शर्मा उस सीरीज में संघर्ष करते दिखे थे, लेकिन इस सीरीज में सभी की नजरें उनपर होंगी. बर्मिंघम में रोहित के आंकड़े शानदार हैं. उन्होंने इस मैदान पर अभी तक 6 मुकाबले खेले हैं.
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रोहित शर्मा ने 6 मुकाबलों में 3 शतकीय पारियां खेली हैं जबकि एक 91 रन की पारी खेली. 6 मैच में उनके नाम कुल 447 रन दर्ज हैं. बात करें विराट कोहली की तो वह 7 वनडे में दो बार इस मैदान पर शतक से चूके हैं. उन्होंने बर्मिंघम में 22*, 43, 1*, 81*, 96*, 66 और 26 रन की पारियां खेली हैं. अब देखना होगा कि वह बर्मिंघम में 14 जुलाई को शतकों का सूखा खत्म करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं.