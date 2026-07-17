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VIDEO: "2027 तक खेलना है..." रोहित ने 'Thumps Up' दिखाकर फैंस से किया वादा, संन्यास के चर्चों के बीच वायरल हुआ वीडियो

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज चल रही है. एक मुकाबला टीम इंडिया ने जीता और दूसरा इंग्लैंड ने. लेकिन जीत हार से ज्यादा चर्चे रोहित शर्मा के हैं, जिनके संन्यास की अफवाह से खलबली मची हुई है. चारों तरफ शोर है कि लॉर्ड्स में रोहित अपना आखिरी वनडे खेलेंगे. इस बीच उनका एक वीडियो भी वायरल हो गया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 17, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:53 AM IST
VIDEO: "2027 तक खेलना है..." रोहित ने 'Thumps Up' दिखाकर फैंस से किया वादा, संन्यास के चर्चों के बीच वायरल हुआ वीडियो
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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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