VIDEO: "2027 तक खेलना है..." रोहित ने 'Thumps Up' दिखाकर फैंस से किया वादा, संन्यास के चर्चों के बीच वायरल हुआ वीडियो

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज चल रही है. एक मुकाबला टीम इंडिया ने जीता और दूसरा इंग्लैंड ने. लेकिन जीत हार से ज्यादा चर्चे रोहित शर्मा के हैं, जिनके संन्यास की अफवाह से खलबली मची हुई है. चारों तरफ शोर है कि लॉर्ड्स में रोहित अपना आखिरी वनडे खेलेंगे. इस बीच उनका एक वीडियो भी वायरल हो गया है. एक ऐसा वीडियो जो हर किसी को भावुक कर देगा. ये जगजाहिर था कि रोहित दिल से 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और उन्होंने फैंस से वादा भी किया था.
इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शर्मा से गौतम गंभीर के साथ मिलकर बीसीसीआई के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते मीटिंग की. बातचीत में रोहित शर्मा को साफतौर पर बता दिया गया है कि वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिहाज से वह उनके प्लान में नहीं हैं. यशस्वी जायसवाल जैसे युवा बल्लेबाजों को मौका देना चाहते हैं. जिसके बाद खबर आई कि लॉर्ड्स वनडे रोहित शर्मा के करियर का आखिरी वनडे मुकाबला होगा.
रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो में रोहित शर्मा मैदान से निकल रहे हैं और फैंस को सिक्योरिटी ने रोक रखा है. एक फैन रोहित से जोर-जोर से कहता है, '2027 तक खेलना है, 2027 तक खेलना है...' पहले इस आवाज पर रोहित रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन बाद में रोहित शर्मा 'Thumps Up' दिखाते हैं. हालांकि, ये वीडियो अभी का नहीं है, पुराना वीडियो है लेकिन संन्यास के चर्चों के बीच वायरल हो गया है.
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अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित अच्छे टच में नजर आ रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती दो मुकाबलों में रोहित का बल्ला नहीं चला. रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ 79 और 48 रन की पारियां खेली थीं. अब देखना होगा कि लॉर्ड्स टेस्ट में हिटमैन कैसी बल्लेबाजी करते हैं. हिटमैन फैंस की सांसें लॉर्ड्स टेस्ट में अटकी रहेंगी, सभी को डर होगा कि कहीं रोहित रिटायरमेंट का ऐलान न कर दें.