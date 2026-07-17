VIDEO: "2027 तक खेलना है..." रोहित ने 'Thumps Up' दिखाकर फैंस से किया वादा, संन्यास के चर्चों के बीच वायरल हुआ वीडियो

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज चल रही है. एक मुकाबला टीम इंडिया ने जीता और दूसरा इंग्लैंड ने. लेकिन जीत हार से ज्यादा चर्चे रोहित शर्मा के हैं, जिनके संन्यास की अफवाह से खलबली मची हुई है. चारों तरफ शोर है कि लॉर्ड्स में रोहित अपना आखिरी वनडे खेलेंगे. इस बीच उनका एक वीडियो भी वायरल हो गया है. एक ऐसा वीडियो जो हर किसी को भावुक कर देगा. ये जगजाहिर था कि रोहित दिल से 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और उन्होंने फैंस से वादा भी किया था.