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Hindi Newsक्रिकेटकोलकाता का हलवा...KKR vs MI मुकाबले से पहले इस प्लेयर के बड़े बोल, रोहित शर्मा पर खेला दांव

'कोलकाता का हलवा...'KKR vs MI मुकाबले से पहले इस प्लेयर के बड़े बोल, रोहित शर्मा पर खेला दांव

आज यानी 29 मार्च को मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला जाना है. इस मैच से पहले रोहित शर्मा पर पूर्व सेलेक्टर ने बड़ा दाव खेला है. साथ में हम जानेंगे रोहित का केकेआर के खिलाफ रिकॉर्ड कैसा रहा है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 29, 2026, 05:28 PM IST
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पूर्व भारतीय चयनकर्ता क्रिस श्रीकांत ने रोहित शर्मा के आईपीएल 2026 अभियान की जोरदार शुरुआत का समर्थन किया है. उनका मानना है कि मुंबई इंडियंस के ओपनर एक बार फिर वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ दबदबा बनाते दिखेंगे. श्रीकांत ने कहा कि केकेआर के खिलाफ रोहित का आत्मविश्वास हमेशा ऊंचा रहता है और यह इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकता है.आईपीएल में लंबे समय से केकेआर के खिलाफ रोहित का प्रदर्शन काफी स्थिर रहा है. इस टीम के खिलाफ उन्होंने 1,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जो उनके मजबूत रिकॉर्ड को दिखाता है. अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए श्रीकांत ने आने वाले मैच में रोहित के प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया.

KKR vs MI का महामुकाबला

क्रिस श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, “कुछ साल पहले रोहित शर्मा के लिए केकेआर का सामना करना बेहद आसान होता था. मुझे लगता है कि कल भी वो उनकी गेंदबाजी पर हावी रहेंगे. केकेआर उनके लिए जैसे पसंदीदा टीम रही है. इस टीम के खिलाफ खेलते ही रोहित काफी सहज नजर आते हैं.आईपीएल 2026 में 29 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने-सामने होंगी. इस मुकाबले में रोहित शर्मा एक बार फिर टीम की योजना का अहम हिस्सा होंगे. मुंबई इंडियंस उनसे तेज और मजबूत शुरुआत की उम्मीद करेगी, जबकि केकेआर की नजर सुनील नारायण पर होगी, जिन्होंने पहले भी रोहित को परेशान किया है और इस बार भी उन्हें रोकने की जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी.

KKR के खिलाफ 1000 रन

अगर आईपीएल में केकेआर के खिलाफ रोहित के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो उनके आंकड़े खुद उनकी ताकत बताते हैं. उन्होंने इस टीम के खिलाफ 127.86 के स्ट्राइक रेट से 1,083 रन बनाए हैं. इसी के साथ वो उन चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हैं जिन्होंने किसी एक फ्रेंचाइजी के खिलाफ 1,000 से ज्यादा रन बनाए हैं. उनके नाम केकेआर के खिलाफ छह अर्धशतक और एक शतक भी दर्ज है, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर ईडन गार्डन्स में नाबाद 109 रन रहा है.

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महेला जयवर्धने की तारीफ

हालांकि अगर हाल के आंकड़ों पर नजर डालें तो केकेआर के खिलाफ रोहित शर्मा का प्रदर्शन थोड़ा गिरा हुआ दिखता है. उनके खिलाफ उनका आखिरी अर्धशतक साल 2020 में आया था. वानखेड़े स्टेडियम में भी उन्होंने केकेआर के खिलाफ 120.81 के स्ट्राइक रेट से 238 रन बनाए हैं.फिर भी, पिछले दो सीजन में रोहित ने टी20 बल्लेबाजी में साफ तौर पर सुधार किया है. 2016 से 2023 के बीच उनका स्ट्राइक रेट करीब 133 के आसपास रहा, लेकिन 2024 में उन्होंने इसे 150 तक पहुंचाया और 2025 में 149.28 का स्ट्राइक रेट बनाए रखा. यह दिखाता है कि अब वह टॉप ऑर्डर में ज्यादा आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं. मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने ने भी सीजन से पहले उनके इस बदलाव की तारीफ की थी.

प्रैक्टिस में दिखा रोहित का दम

जयवर्धने ने कहा, “हां, इसमें सच्चाई है. रोहित के खेल में बदलाव नजर आया है. उनकी मेहनत और समर्पण साफ दिखता है. वह लगातार अपने खेल को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं, जो उनके हाथ में है.”उन्होंने आगे कहा, “प्रैक्टिस मैच और नेट्स में जो मैंने देखा है, उससे मैं काफी खुश हूं. उनकी टाइमिंग, हाथों की गति और तकनीक काफी अच्छी लग रही है. साथ ही उनके पास 18 साल का आईपीएल अनुभव भी है.”

नारायण बनाम रोहित

मुंबई इंडियंस को एक बार फिर रोहित से तेज शुरुआत की उम्मीद होगी, जो उनकी पहचान रही है. वहीं, केकेआर को सुनील नारायण से काफी उम्मीदें होंगी, क्योंकि उनका रोहित के खिलाफ रिकॉर्ड मजबूत रहा है. नारायण ने 28 पारियों में रोहित को 10 बार आउट किया है और उनके स्ट्राइक रेट को 106.77 तक सीमित रखा है. रोहित के दमदार रिकॉर्ड और नारायण की इस चुनौती के चलते वानखेड़े स्टेडियम में यह मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है.

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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