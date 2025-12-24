Advertisement
रोहित से लेकर विराट तक..., साल 2025 में इन 5 भारतीय खिलाड़ियों ने कहा क्रिकेट को अलविदा, नाम सुन चौक जाएंगे आप

रोहित से लेकर विराट तक..., साल 2025 में इन 5 भारतीय खिलाड़ियों ने कहा क्रिकेट को अलविदा, नाम सुन चौक जाएंगे आप

साल 2025 को खत्म होने में अब बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है.  भारतीय टीम के लिए ये साल उतार-चढ़ाव से भरा रहा. जहां एक और टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता. वहीं, एक और घर पर क्लीन स्वीप होने का शर्मनाक रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज करवाया. आज हम आपको बताएंगे इस साल रिटायरमेंट लेने वाले 5 भारतीय खिलाड़ियों के बारे में.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 24, 2025, 08:08 AM IST
साल 2025 को खत्म होने में अब बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है.  भारतीय टीम के लिए ये साल उतार-चढ़ाव से भरा रहा. जहां एक और टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता. वहीं, एक और घर पर क्लीन स्वीप होने का शर्मनाक रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज करवाया. साथ ही 2 साल में लगातार दूसरी बार भारतीय टीम ने क्लीन स्वीप होने का रिकॉर्ड भी दर्ज करवाया. गौरतलब है कि इस साल भारतीय टीम के कई स्टार खिलाड़ियों ने संन्यास लेने का फैसला कर लिया. रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े नामों ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने का फैसला किया. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे इस साल रिटायरमेंट लेने वाले 5 भारतीय खिलाड़ियों के बारे में.

विराट कोहली

भारतीय के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने साल 2024 टी20 विश्व कप खत्म होने के बाद रिटायरमेंट ले ली थी. यहां तक सब ठीक था, लेकिन फिर विराट ने साल 2025 खत्म होने तक और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की शुरुआत से ठीक पहले टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास का ऐलान कर सभी के होश उड़ा दिए. कोहली ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि 10,000 टेस्ट रन बनाना उनके लिए सपने जैसा है इसके बावजूद उनका संन्यास लेना सभी के मन में सवाल छोड़ गया.

रोहित शर्मा

विराट कोहली के बाद टीम इंडिया के स्टार सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के संन्यास ने भी सभी को चौंका कर रख दिया था. रोहित  साल 2025 की शुरूआत में रणजी में खेले और सभी को लगा वह अपने टेस्ट करियर को बेहतर करने की होड़ में थे, लेकिन अचानक उनका संन्यास लेना कई साल खड़े करता है.

चेतेश्वर पुजारा

भारतीय टीम के टेस्ट क्रिकेट के सबसे अहम बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा  ने साल के बीच में अचानक से क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला ले लिया. पुजारा ने टीम इंडिया में बेहतरीन प्रदर्शन किया और कई मौकों पर हारा हुआ मैच जिता कर दिया. इसके बावजूद उन्हें टीम से लगातार ड्रॉप किया और पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया. उनका आखिरी मैच 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में था.

वरुण आरोन

भारतीय टीम के लिए एक समय तेज गेंदबाजी में अहम रोल अदा करा वेला वरुण आरोन ने इस साल संन्यास ले लिया. विजय हजारे ट्रॉफी में उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया और उन्होंने अपना करियर खत्म करने का फैसला ले लिया.

रिद्धिमान साहा

टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने भी इस साल संन्यास लेने का ऐलान कर दिया. साहा एक समय टीम इंडिया के खास विकेटकीपर बल्लेबाज रहे हैं. वह विराट कोहली की कप्तानी और धोनी के कप्तानी में लंबे समय तक टीम इंडिया का हिस्सा थे. 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Rohit SharmaVirat Kohli

