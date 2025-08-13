एक तरफ संन्यास के चर्चे... दूसरी तरफ ICC रैंकिंग्स में 'हिटमैन' का दबदबा कायम, बाबर की बत्ती गुल

ICC Rankings: रोहित शर्मा, वो नाम जिसने वनडे क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई. आज भी हिटमैन को इस फॉर्मेट का बादशाह कहें तो गलत नहीं होगा. लेकिन इसके बावजूद टी20 और टेस्ट से संन्यास के बाद उनके वनडे रिटायरमेंट की रिपोर्ट्स चरम पर हैं. लेकिन दूसरी तरफ आईसीसी रैंकिंग्स में रोहित का दबदबा कायम है. पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज की वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में बत्ती गुल होने के बाद हिटमैन का राज वनडे सीरीज में देखने को मिल रहा है.

बाबर की बादशाहत हो रही खत्म

एक दौर था जब पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का दबदबा देखने को मिलता था. लेकिन अब उनका ग्राफ गिरता नजर आ रहा है. बाबर के करियर की भी उलटी गिनती मानों शुरू हो चुकी है. बाबर आजम आईसीसी पुरुष वनडे रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. ताजा रैंकिंग अपडेट के बाद भारतीय वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने यह स्थान हासिल कर लिया है.

विंडीज के खिलाफ फुस्स हुए बाबर

वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज की. बाबर को इस सीरीज में तीनों मुकाबलों में मौका मिला. उन्होंने 18.66 की औसत से सिर्फ़ 56 रन बनाए हैं. बात करें भारत की तो इस रैंकिंग में टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिलता है. टॉप-10 में टीम इंडिया के चार बल्लेबाजों के नाम हैं. जिसमें रोहित और विराट भी हैं.

टॉप-10 में 4 भारतीय

आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग्स की लिस्ट देखें तो शुभमन गिल ने पहले नंबर पर कब्जा जमा रखा है. दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा, चौथे नंबर पर विराट कोहली जबकि 8वें नंबर पर स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर हैं. इन सभी खिलाड़ियों ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी की थी, अब देखना दिलचस्प होगा कि आगमी मुकाबले खेलकर बाबर कुछ फायदा उठाने में कामयाब होते हैं या नहीं.