एक तरफ संन्यास के चर्चे... दूसरी तरफ ICC रैंकिंग्स में 'हिटमैन' का दबदबा कायम, बाबर की बत्ती गुल
Advertisement
trendingNow12879301
Hindi Newsक्रिकेट

एक तरफ संन्यास के चर्चे... दूसरी तरफ ICC रैंकिंग्स में 'हिटमैन' का दबदबा कायम, बाबर की बत्ती गुल

ICC Rankings: रोहित शर्मा, वो नाम जिसने वनडे क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई. आज भी हिटमैन को इस फॉर्मेट का बादशाह कहें तो गलत नहीं होगा. लेकिन इसके बावजूद टी20 और टेस्ट से संन्यास के बाद उनके वनडे रिटायरमेंट की रिपोर्ट्स चरम पर हैं. लेकिन दूसरी तरफ आईसीसी रैंकिंग्स में रोहित का दबदबा कायम है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 13, 2025, 05:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit Sharma and Babar Azam
Rohit Sharma and Babar Azam

ICC Rankings: रोहित शर्मा, वो नाम जिसने वनडे क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई. आज भी हिटमैन को इस फॉर्मेट का बादशाह कहें तो गलत नहीं होगा. लेकिन इसके बावजूद टी20 और टेस्ट से संन्यास के बाद उनके वनडे रिटायरमेंट की रिपोर्ट्स चरम पर हैं. लेकिन दूसरी तरफ आईसीसी रैंकिंग्स में रोहित का दबदबा कायम है. पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज की वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में बत्ती गुल होने के बाद हिटमैन का राज वनडे सीरीज में देखने को मिल रहा है. 

बाबर की बादशाहत हो रही खत्म

एक दौर था जब पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का दबदबा देखने को मिलता था. लेकिन अब उनका ग्राफ गिरता नजर आ रहा है. बाबर के करियर की भी उलटी गिनती मानों शुरू हो चुकी है. बाबर आजम आईसीसी पुरुष वनडे रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. ताजा रैंकिंग अपडेट के बाद भारतीय वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने यह स्थान हासिल कर लिया है.

विंडीज के खिलाफ फुस्स हुए बाबर

वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज की. बाबर को इस सीरीज में तीनों मुकाबलों में मौका  मिला. उन्होंने 18.66 की औसत से सिर्फ़ 56 रन बनाए हैं. बात करें भारत की तो इस रैंकिंग में टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिलता है. टॉप-10 में टीम इंडिया के चार बल्लेबाजों के नाम हैं. जिसमें रोहित और विराट भी हैं.

ये भी पढे़ं.. VIDEO: 4, 6, 6, 6, 4... कभी फिरकी का था खौफ, अब खूंखार बल्लेबाज ने किया खिलवाड़, राशिद खान के करियर पर 'दाग'

टॉप-10 में 4 भारतीय

आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग्स की लिस्ट देखें तो शुभमन गिल ने पहले नंबर पर कब्जा जमा रखा है. दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा, चौथे नंबर पर विराट कोहली जबकि 8वें नंबर पर स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर हैं. इन सभी खिलाड़ियों ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी की थी, अब देखना दिलचस्प होगा कि आगमी मुकाबले खेलकर बाबर कुछ फायदा उठाने में कामयाब होते हैं या नहीं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटा गुस्सा, डॉग लवर करने लगा बहस तो वकील ने जड़ दिए थप्पड़
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटा गुस्सा, डॉग लवर करने लगा बहस तो वकील ने जड़ दिए थप्पड़
'मैंने 2500 कुत्तों को मारा, खाद बनाने के लिए पेड़ के नीचे दफना दिया'
Delhi stray dogs
'मैंने 2500 कुत्तों को मारा, खाद बनाने के लिए पेड़ के नीचे दफना दिया'
भाषा विवाद की पिच पर ममता 'दीदी' का स्ट्रेट ड्राइव, थियेटर्स में हर दिन चलेगा ये शो
West Bengal news
भाषा विवाद की पिच पर ममता 'दीदी' का स्ट्रेट ड्राइव, थियेटर्स में हर दिन चलेगा ये शो
Aaj Ki Taza Khabar: भाजपा का 'वोट चोरी' पर कड़ा जवाब, अखिलेश, राहुल और प्रियंका की सीटों पर चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप
aaj ki taza khabar
Aaj Ki Taza Khabar: भाजपा का 'वोट चोरी' पर कड़ा जवाब, अखिलेश, राहुल और प्रियंका की सीटों पर चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप
'मंदिर को नष्ट कर देंगे'...जगन्नाथ टेंपल को उड़ाने की धमकी, मैसेज में पीएम मोदी का भ
Jagannath Temple
'मंदिर को नष्ट कर देंगे'...जगन्नाथ टेंपल को उड़ाने की धमकी, मैसेज में पीएम मोदी का भ
मंच पर खड़े राज्यपाल देखते रहे, पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से मना कर दिया
tamilnadu news
मंच पर खड़े राज्यपाल देखते रहे, पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से मना कर दिया
'ब्रह्मोस है हमारे पास..', उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, पाक PM पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'ब्रह्मोस है हमारे पास..', उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, पाक PM पर भड़के ओवैसी
इटली की नागरिक थीं सोनिया गांधी और भारत में बन गया था वोट, भाजपा बोली- ये कैसे हुआ?
sonia gandhi
इटली की नागरिक थीं सोनिया गांधी और भारत में बन गया था वोट, भाजपा बोली- ये कैसे हुआ?
अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही.. महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी
Samajwadi Party
अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही.. महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सरपंच ने किया था ऐसा काम, स्वतंत्रता दिवस पर मिल रहा इनाम
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सरपंच ने किया था ऐसा काम, स्वतंत्रता दिवस पर मिल रहा इनाम
;