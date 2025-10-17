Advertisement
ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी, मैदान पर दिखी रोहित-गंभीर-विराट की तिकड़ी, पर्थ वनडे में आएगा तूफान

India vs Australia 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी बज गई है. पर्थ वनडे से पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर की तिकड़ी मैदान पर एक-साथ नजर आई है. कंगारुओं को पहले वनडे मैच में ढेर करने के लिए ये तीनों ही धुरंधर मिलकर मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं. वनडे कप्तानी से हटाए जाने के बाद रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के जरिए भारत के लिए क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर रहे हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 17, 2025, 07:14 AM IST
India vs Australia 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी बज गई है. पर्थ वनडे से पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर की तिकड़ी मैदान पर एक-साथ नजर आई है. कंगारुओं को पहले वनडे मैच में ढेर करने के लिए ये तीनों ही धुरंधर मिलकर मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं. वनडे कप्तानी से हटाए जाने के बाद रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के जरिए भारत के लिए क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर रहे हैं. अब शुभमन गिल वनडे टीम की कमान संभालेंगे. पर्थ वनडे से पहले रोहित शर्मा को हेड कोच गौतम गंभीर के साथ कड़ी ट्रेनिंग करते और विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी करते देखा गया, जो फैंस के लिए एक यादगार नजारा था. यह दौरा इस अनुभवी जोड़ी के लिए ऑस्ट्रेलिया में आखिरी दौरा हो सकता है.

ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर यानी रविवार को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से खेला जाएगा. रोहित शर्मा क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने के लिए तैयार हैं. टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज की तैयारी कर रही है. इस साल की शुरुआत में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जिताने वाले अनुभवी कप्तान रोहित शर्मा की जगह इस महीने की शुरुआत में शुभमन गिल को वनडे का नया कप्तान बना दिया गया. बीसीसीआई ने 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा करते हुए इस बदलाव की घोषणा की थी.

रोहित और विराट ने साथ-साथ बल्लेबाजी की

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि उन्होंने रोहित शर्मा को व्यक्तिगत रूप से इस फैसले से अवगत कराया था कि उनका वनडे कप्तान का कार्यकाल समाप्त कर दिया गया है और उनकी जगह गिल को नियुक्त किया गया है. गुरुवार को पर्थ में रोहित शर्मा को एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान हेड कोच गौतम गंभीर के साथ गंभीर चर्चा करते हुए देखा गया. इस सेशन में रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ नेट्स पर बल्लेबाजी भी की. रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही दिग्गजों ने लगभग आधे घंटे तक साथ-साथ बल्लेबाजी की, जिसने फैंस के लिए एक यादगार नजारा पेश किया. भारतीय टीम 29 अक्टूबर से शुरू होने वाले तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज के लिए बुधवार और गुरुवार को पर्थ पहुंची.

वर्ल्ड कप में खेलेंगे रोहित और विराट?

रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही दिग्गजों ने पिछले साल बारबाडोस में भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जिताने के बाद जून 2024 में ही टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था. इसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया था. रोहित शर्मा और विराट कोहली अब केवल वनडे फॉर्मेट में ही खेलते हैं. अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके इन दोनों खिलाड़ियों के लिए यह दौरा ऑस्ट्रेलिया में उनका आखिरी दौरा हो सकता है. 2027 वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली की भागीदारी अनिश्चित बनी हुई है, जो आने वाले 2 वर्षों में उनकी फिटनेस और फॉर्म पर निर्भर करेगा. हालांकि, नए कप्तान शुभमन गिल ने इस अनुभवी जोड़ी पर पूरा भरोसा जताया है और टीम के लिए उनके महत्व को स्वीकार किया है. टीम शुक्रवार और शनिवार को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग सेशन में भाग लेगी.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की ऐसी होगी Playing XI

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे मैच - 19 अक्टूबर, सुबह 9:00 बजे, पर्थ

दूसरा वनडे मैच - 23 अक्टूबर, सुबह 9:00 बजे, एडिलेड

तीसरा वनडे मैच - 25 अक्टूबर, सुबह 9:00 बजे, सिडनी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल.

ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेडलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मिचेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम जाम्पा.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

Rohit Sharma

