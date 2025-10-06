Advertisement
trendingNow12950292
Hindi Newsक्रिकेट

क्रिकेट इतिहास का अनोखा कीर्तिमान, इस दिग्गज ने ODI क्रिकेट में जड़े हैं 8 बार 150+ रन , आसपास भी नहीं कोई

वनडे क्रिकेट इतिहास में एक से एक बड़े सूरमा हुए हैं. रिकॉर्ड धारियों ने बड़े-बड़े चौंकाने वाले कारनामा कर वनडे क्रिकेट में एक से एक रिकॉर्ड स्थापित किए हैं .व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत को सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े नाम मिले हैं. इन खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट को वनडे फॉर्मेट में अलग ही बुलंदियों तक पहुंचाया. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 06, 2025, 05:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit Sharma
Rohit Sharma

वनडे क्रिकेट इतिहास में एक से एक बड़े सूरमा हुए हैं. रिकॉर्ड धारियों ने बड़े-बड़े चौंकाने वाले कारनामा कर वनडे क्रिकेट में एक से एक रिकॉर्ड स्थापित किए हैं. वनडे क्रिकेट में शतक बनाना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत को सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े नाम मिले हैं. इन खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट को वनडे फॉर्मेट में अलग ही बुलंदियों तक पहुंचाया. इनमें से एक खिलाड़ी ऐसा भी रहा है, जिसने दोहरे शतक जड़ने की झड़ी लगा दी और ना सिर्फ डबल हंड्रेड बल्कि इस दिग्गज ने  वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 150 प्लस रन बनाने का ऐतिहासिक कारनामा भी किया है. 

रोहित गुरुनाथ शर्मा 
यह कारनामा भारत के दिग्गज सलामी बल्लेबाज रोहित गुरुनाथ शर्मा ने किया है. साल 2007 में आयरलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट की शुरुआत की, लेकिन नाम और पहचान 6 सालों बाद मिली. बात है साल 2013 की जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में रोहित ने चैंपियंस ट्रॉफी में शिखर धवन के साथ ओपनिंग की. यहां से रोहित ने वनडे क्रिकेट खेलने का मायना पूरी तरह से बदल कर रख दिया. उन्होंने साल 2013 में जमकर रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान उनके करियर का पहला दोहरा शतक आया. उन्होंने यहां से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने वनडे करियर में 8 बार 150 प्लस रन बनाने का कारनामा कर दिया. 

लिस्ट में भारत के 3 खिलाड़ी 
रोहित शर्मा ने ये ऐतिहासिक कारनामा 8 बार किया है. उनके अलावा इस फेहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर का नाम आता है.  वॉर्नर ने ये रिकॉर्ड 7 बार कायम किया है. इसके बाद भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, उन्होंने अपने वनडे करियर में 5 बार 150 रन बनाए हैं. फिर वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल का नाम है. गेल ने ये कारनामा 5 बार किया है. लिस्ट में पांचवां और आखिरी नाम भारत के रन मशीन विराट कोहली का है. कोहली ने ये रिकॉर्ड 5 बार कायम किया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित का वनडे करियर 
साल 2007 में आयरलैंड के खिलाफ अपने वनडे करियर की शुरुआत की. उन्होंने अपने करियर में खेले 273 मैचों की 265 पारियों में 48.90 की औसत से 11168 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 32 शतक और 58 अर्धशतक जमाए. रोहित ने अपने वनडे करियर के दौरान 3 दोहरे शतक जड़े. ऐसा करने वाले रोहित दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. उनका उच्चतम स्कोर 264 रनों का रहा है, जो कि श्रीलंका के खिलाफ आया. 

ये भी पढ़ें: सचिन और विराट नहीं, टेस्ट का सबसे बड़ा हीरो है ये स्टार, गुच्छों में झटके हैं विकेट

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Rohit SharmaDavid WarnerSachin Tendulkar

Trending news

ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
Hyderabad News
ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
Mamata Banerjee
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
CJI BR Gavai
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर
Pahalgam attack
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर
जम्‍मू-कश्मीर में जाने वाले ध्यान दें! MD का आया ऑरेंज अलर्ट, बारिश-बर्फबारी कब तक?
Snowfall
जम्‍मू-कश्मीर में जाने वाले ध्यान दें! MD का आया ऑरेंज अलर्ट, बारिश-बर्फबारी कब तक?
बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ
BJP MP Khagen Murmu Attacked
बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
Supreme Court News
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
Sonam Wangchuk Detain
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
Jaipur SMS hospital fire
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
;