Unbreakable Record: कभी नहीं टूट पाएगा रोहित शर्मा का ये महान रिकॉर्ड? हिटमैन से कोसों दूर बड़े-बड़े धुरंधर

Advertisement

Unbreakable Cricket Record: भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी के दौरान बड़े-बड़े छक्के लगाने के लिए मशहूर हैं. टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके रोहित अब सिर्फ 50 ओवर के क्रिकेट में सक्रिय हैं. वह अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के दौरान मैदान पर नजर आ सकते हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:56 AM IST
Unbreakable Cricket Record: भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी के दौरान बड़े-बड़े छक्के लगाने के लिए मशहूर हैं. टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके रोहित अब सिर्फ 50 ओवर के क्रिकेट में सक्रिय हैं. वह अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के दौरान मैदान पर नजर आ सकते हैं. कहा जा रहा है कि वह रोहित के करियर की आखिरी सीरीज होगी. उसके बाद वह इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरह रिटायर हो जाएंगे. इस पर अभी तक रोहित ने खुद कुछ नहीं कहा है.

रोहित के वनडे में 344 छक्के

हिटमैन ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अपने बल्ले से धमाल मचाया. उन्होंने 67 टेस्ट मैचों में 88 और 159 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 205 छक्के लगाए. हिटमैन ने 273 वनडे मैचों में 344 सिक्स लगा चुके हैं. वह अक्टूबर में मैदान पर दिख सकते हैं. इस दौरान वह अपने बल्ले का दम फिर से दिखाना चाहेंगे. रोहित ने कंगारू टीम के खिलाफ हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है और वह इस बार दौरे को यादगार बनाना चाहेंगे. रोहित का वनडे में सिक्स हिटिंग रिकॉर्ड शानदार है.

ये भी पढ़ें: नामुमकिन जैसा है टी20 क्रिकेट के इस अजूबे रिकॉर्ड का टूटना! भारत का 'स्विंग किंग' है नंबर-1

रोहित का ये अनोखा रिकॉर्ड

हिटमैन ने 50 ओवरों के खेल में लगाए 344 छक्कों में से 114 स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ लगाए हैं. रोहित स्पिनरों के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उनके इस रिकॉर्ड के करीब बड़े-बड़े बल्लेबाज नहीं हैं. हिटमैन के इस कीर्तिमान तक पहुंचने में खिलाड़ियों को कई साल लग जाएंगे. उनके बाद वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने 108 छक्के स्पिनरों के खिलाफ लगाए हैं. हालांकि, वह वनडे क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं.

टॉप-7 में मैक्सवेल ही सक्रिय

रोहित के इस रिकॉर्ड के करीब सक्रिय खिलाड़ियों की लिस्ट को देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल नजर आते हैं. मैक्सवेल ने स्पिनरों के खिलाफ वनडे में 88 छक्के लगाए हैं. वह इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयॉन मोर्गन के साथ बराबरी पर हैं. संन्यास ले चुके मोर्गन ने भी 88 छक्के लगाए हैं.

ये भी पढ़ें: टी20 क्रिकेट में बन गया महारिकॉर्ड, इस गेंदबाज ने 500 विकेट लेकर मचा दिया तूफान

स्पिनरों के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेटर

रोहित शर्मा (भारत)- 114
क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)- 108
एबी डिविलियर्स (साउथ अफ्रीका)- 98
महेंद्र सिंह धोनी (भारत)- 91
शाहिद अफरीदी (पाकिस्ता)- 89
इयॉन मोर्गन (इंग्लैंड)- 88
ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया)- 88.

