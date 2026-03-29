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Hindi Newsक्रिकेटरोहित शर्मा ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, IPL में पहली बार किया ये करिश्मा, रैना और धोनी जैसे दिग्गज भी छूट गए पीछे

रोहित शर्मा ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, IPL में पहली बार किया ये करिश्मा, रैना और धोनी जैसे दिग्गज भी छूट गए पीछे

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच IPL 2026 का मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में 'हिटमैन' रोहित शर्मा में उतरते ही इतिहास रच दिया है. रोहित शर्मा अब IPL के सभी 19 सीजन में खेलने वाले पहले 'कैप्ड' खिलाड़ी बन गए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 29, 2026, 08:06 PM IST
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रोहित शर्मा ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, IPL में पहली बार किया ये करिश्मा, रैना और धोनी जैसे दिग्गज भी छूट गए पीछे

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच IPL 2026 का मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में 'हिटमैन' रोहित शर्मा में उतरते ही इतिहास रच दिया है. रोहित शर्मा अब IPL के सभी 19 सीजन में खेलने वाले पहले 'कैप्ड' खिलाड़ी बन गए हैं. रोहित शर्मा अब विराट कोहली के बाद दुनिया की सबसे अमीर टी20 लीग IPL के सभी 19 सीजन खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं, लेकिन विराट कोहली के विपरीत, रोहित शर्मा ने IPL के सभी 19 सीजन एक 'कैप्ड' खिलाड़ी के तौर पर खेले हैं.

रोहित शर्मा ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने 23 जून 2007 को बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ एक ODI मैच के दौरान भारत के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था और 19 सितंबर 2007 को अपना पहला T20I मैच खेला था. रोहित शर्मा ने IPL का पहला सीजन साल 2008 में खेला था, जिसमें वह डेक्कन चार्जर्स के लिए खेले थे. विराट कोहली ने IPL का पहला सीजन एक 'अनकैप्ड' खिलाड़ी के तौर पर खेला था. विराट कोहली, जो दुनिया की सबसे अमीर टी20 क्रिकेट लीग में पहले सीजन से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से ही जुड़े हुए हैं, उन्होंने 18 अगस्त 2008 को दांबुला में श्रीलंका के खिलाफ एक ODI मैच के दौरान भारत के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था.

IPL में पहली बार किया ये करिश्मा

IPL में रोहित शर्मा ने पहले तीन सीजन डेक्कन चार्जर्स के लिए खेले और 45 मैचों में 1170 रन बनाए. साल 2011 के मेगा ऑक्शन में वह मुंबई इंडियंस में शामिल हुए और तब से इस मुंबई-बेस्ड फ्रेंचाइजी के लिए 228 मैच खेल चुके हैं. मुंबई इंडियंस के लिए IPL में उनके नाम 5876 रन दर्ज हैं. डेक्कन चार्जर्स के खिलाड़ी के तौर पर, रोहित शर्मा ने साल 2009 में IPL का खिताब जीता और साथ ही 2009 में 'इमर्जिंग प्लेयर' का अवॉर्ड भी अपने नाम किया.

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रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स

IPL के 2009 सीजन में, रोहित ने अपनी मौजूदा टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक हैट्रिक भी ली थी. मुंबई इंडियंस के साथ, रोहित ने पांच IPL खिताब जीते हैं, और ये सभी उन्होंने कप्तान के तौर पर जीते हैं. इसके अलावा, मुंबई की इस फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा रन और छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भी रोहित शर्मा सबसे ऊपर हैं. IPL में मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी रोहित ही हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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