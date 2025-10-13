भारत का ये खूंखार बल्लेबाज 'यूनिवर्स बॉस' बनने के करीब, ODI में बनेगा सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत के खूंखार ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा 'यूनिवर्स बॉस' बनने के करीब हैं. रोहित शर्मा एक ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर खड़े हुए हैं. रोहित शर्मा जब 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने उतरेंगे तो उनके निशाने पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक खेली जाएगी. रोहित शर्मा अब शुभमन गिल की कप्तानी में खेलते हुए नजर आएंगे. ऐसा इसलिए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने शुभमन गिल को वनडे का नया कप्तान बना दिया है.

भारत का ये खूंखार बल्लेबाज 'यूनिवर्स बॉस' बनने के करीब

रोहित शर्मा अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के दौरान 8 छक्के और जड़ देते हैं, तो वह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे. रोहित शर्मा ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को पछाड़ते हुए दुनिया में सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल को जिस तरह टी20 क्रिकेट में अपार सफलता के लिए फैंस 'यूनिवर्स बॉस' का नाम दे चुके हैं, ठीक उसी जमात में अब 'हिटमैन' रोहित शर्मा भी शामिल होने वाले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ODI में बनेगा सबसे ज्यादा छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने अभी तक 273 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 344 छक्के लगाए हैं. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कम से कम 8 छक्के और लगाते ही रोहित शर्मा के छक्कों की संख्या 352 हो जाएगी और वह पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे. शाहिद अफरीदी के नाम फिलहाल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 351 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं. रोहित शर्मा अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के दौरान 8 छक्के जड़ देते हैं, तो वह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के

1. शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान) - 351 छक्के

2. रोहित शर्मा (भारत) - 344 छक्के

3. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 331 छक्के

4. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 270 छक्के

5. महेंद्र सिंह धोनी (भारत) - 229 छक्के

इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज

637 छक्के - रोहित शर्मा (भारत)

553 छक्के - क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)

476 छक्के - शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान)

398 छक्के - ब्रेंडन मैक्कुलम (न्यूजीलैंड)

385 छक्के - जोस बटलर (इंग्लैंड)

383 छक्के - मार्टिन गप्टिल (न्यूजीलैंड)

359 छक्के - महेंद्र सिंह धोनी (भारत)

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI में 100 छक्के पूरा करने का मौका

रोहित शर्मा अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में कम से कम 12 छक्के जड़ देते हैं, तो वह इतिहास रच देंगे. रोहित शर्मा इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे. रोहित शर्मा के नाम अभी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है. रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक 46 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 88 छक्के लगाए हैं. रोहित शर्मा के बाद इयोन मॉर्गन (48 छक्के) और सचिन तेंदुलकर (35 छक्के) का नंबर आता है.