8000 का जादुई आंकड़ा... रोहित-कोहली ने इंग्लैंड में रचा इतिहास, सहवाग-गंभीर भी नहीं कर पाए ऐसा

Rohit Sharma Virat Kohli Partnership Record: कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में इंग्लैंड ने तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत दो दिग्गज बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया. दोनों ने टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में 8000 रनों की साझेदारी पूरी कर ली. विराट और रोहित इस उपलब्धि हासिल करने वाली तीसरी जोड़ी है.
भारतीय पारी की शुरुआत कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने की। शुभमन गिल ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 31 रन बनाए. गिल को गस एटकिंसन की गेंद पर बेन डकेट ने एक शानदार कैच लपककर पवेलियन भेज दिया. अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने संभलकर खेलते हुए 47 गेंदों में 26 रन बनाए, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल रहा.रोहित को विल जैक्स की गेंद पर जोस बटलर ने कैच आउट किया.
That's a quick-fire 50-run partnership between Rohit Sharma and Virat Kohli
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— BCCI (@BCCI) July 16, 2026
इस मैच में दूसरे विकेट के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 61 गेंदों में 60 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई. इस दौरान इस दिग्गज जोड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 8,000 पार्टनरशिप रनों का ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया. रोहित और कोहली अब सचिन-गांगुली और सचिन-द्रविड़ के बाद इस मुकाम तक पहुंचने वाली भारत की केवल तीसरी जोड़ी बन गए हैं. भारत के लिए सबसे ज्यादा पार्टनरशिप रन बनाने वाली जोड़ियों में सचिन-गांगुली (12,400 रन) पहले और सचिन-द्रविड़ (11,037 रन) दूसरे स्थान पर हैं.
भारत के लिए सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा पार्टनरशिप रन
12400 तेंदुलकर – गांगुली
11037 तेंदुलकर – द्रविड़
8021 रोहित – कोहली
7626 गांगुली – द्रविड़
7199 सहवाग – गंभीर
शुभमन गिल और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट कोहली ने मोर्चा संभाला. उन्होंने 66 गेंद पर 65 रनों की पारी खेली. इस दौरान कोहली के बल्ले से 8 चौके निकले. वनडे क्रिकेट की पिछली नौ पारियों में विराट का यह सातवां 50+ का स्कोर है. उन्होंने 74*, 135, 102, 65*, 93, 23, 124, 5 और 65 रन बनाए हैं.
मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. टीम इंडिया को मैच शुरू होने से पहले एक बड़ा झटका लगा. विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल बीमारी के कारण प्लेइंग XI से बाहर हो गए. उनकी जगह ईशान किशन की टीम में वापसी हुई है. दूसरी ओर, इंग्लैंड ने जोश टंग और लियाम डॉसन की जगह साकिब महमूद और गस एटकिंसन को शामिल किया गया.
भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा.
इंग्लैंड: बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और साकिब महमूद.