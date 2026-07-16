Add Zee Business As A Preferred Source
App

8000 का जादुई आंकड़ा... रोहित-कोहली ने इंग्लैंड में रचा इतिहास, सहवाग-गंभीर भी नहीं कर पाए ऐसा

Rohit Sharma Virat Kohli Partnership Record: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 8,000 पार्टनरशिप रनों का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया. हालांकि, रोहित शर्मा का बल्ला इस मैच में नहीं चला. वह सस्ते में आउट हो गए.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 16, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:19 PM IST
8000 का जादुई आंकड़ा... रोहित-कोहली ने इंग्लैंड में रचा इतिहास, सहवाग-गंभीर भी नहीं कर पाए ऐसा
Image Credit: विराट कोहली और रोहित शर्मा: BCCI

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कनाडा के जगलों में लगी भीषण आग, आसमान में दिखा धुएं का गुबार,US तक पहुंची जहरीली हवा
Canada Forest Fire21 min ago
2
NIA23 min ago
3
1942 A Love Story24 min ago
4
delhi university news29 min ago
5
crime news34 min ago