रोहित-कोहली की होगी वापसी... ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का होने वाला है ऐलान, कुछ घंटों में खत्म होगा इंतजार!

भारतीय टीम 19 अक्टूबर से 5 टी20 और 3 वनडे मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहेगी. ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम के स्क्वॉड का कल ऐलान हो सकता है. ऐसे में सभी की निगाहें केवल 2 खिलाड़ियों के ऊपर रहेंगी और वह नाम रोहित शर्मा और विराट कोहली का है. भारतीय क्रिकेट फैंस दोनों दिग्गजों का क्रिकेट पिच पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के लिए एक भी मैच नहीं खेला है. क्रिकबज के रिपोर्ट्स की मानें तो ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रोहित और कोहली दोनों को टीम में वापसी होगी.

लंबे समय से हैं बाहर

साल 2024 में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड अपने नाम किया था. इस ऐतिहासिक जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने ही टी20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा कर दी थी. उसके बाद इंग्लैंड दौरे की शुरुआत के पहले दोनों ही खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ऐलान कर दिया. दोनों के इस फैसले ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया. साथ ही उनके इस फैसले ने उनके फैंस का दिल तोड़ दिया था.

वनडे में रहे हैं नंबर 1

दोनों टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं और अब केवल एक वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं. दोनों ही प्लेयर्स का 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 50 ओवर के विश्व कप खेलने की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन बीसीसीआई सूत्रों की मानें तो, इस सेशन में केवल 6 वनडे इंटरनेशनल मैच होने हैं. 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और साल के आखिरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 घरेलू मैच. इसलिए जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता है. क्योंकि इस फॉर्मेट में दोनों ही नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत हमेशा सभी का दिल जीता है.

कंगारुओं के खिलाफ रहा है जलवा

रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों का ही वनडे में रिकॉर्ड एकदम शानदार रहा है. रोहित ने अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले 46 मैचों की 46 पारियों में 57.89 की औसत से 2407 रन बनाए हैं. इस दौरान रोहित ने 8 शतक और 9 अर्धशतक जमाए हैं. बता दें कि रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने करियर का पहला दोहरा शतक भी जड़ा था. वहीं, अगर बात करें विराट कोहली की तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले 50 मैचों की 48 पारियों में 2451 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 54.67 का रहा है और उन्होंने 8 शतक और 15 अर्धशतक भी जमाए हैं.