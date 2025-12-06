Advertisement
रोहित-कोहली के सामने नहीं चली अफ्रीका की 'रंगबाजी', जायसवाल ने भी किया कमाल, हो गया टेस्ट सीरीज का हिसाब

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 06, 2025, 08:46 PM IST
India vs South Africa ODI Series: भारत ने साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे में हराकर तीन मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया है. शनिवार को विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीकी टीम की हवा निकाल दी. प्रोटियाज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 270 रन बनाए थे. इसके जवाब में 'मेन इन ब्लू' ने सिर्फ एक विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल किया. पिछले दो मैचों में फेल रहे यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में जलवा दिखाया और अपने ODI करियर का पहला शतक जड़ा. उनके जोड़ीदार रोहित शर्मा ने भी 75 रनों की शानदार पारी खेली. 

रोहित शर्मा के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली ने उसी अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की, जहां से उन्होंने रांची और रायपुर में छोड़ी दी. चौकों-छक्कों की बरसात करते हुए कोहली ने महज 45 गेंदों पर 65 रनों की तेज तर्रार पारी खेली और अंत तक यशस्वी जायसवाल के साथ खेलकर भारत को एकतरफा जीत दिलाई. भारतीय बैटिंग पारी के दौरान एक पल के लिए भी नहीं लगा कि साउथ अफ्रीका की टीम मैच जीत सकती है.

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव.

