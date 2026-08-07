वर्ल्ड कप के लिए कितने अहम हैं रोहित शर्मा-विराट कोहली? फिटनेस और फॉर्म पर दिल खोलकर बोले शिखर धवन

Rohit Sharma Virat Kohli: भारत के दो दिग्गज बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली के अगले साल वनडे वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर कुछ भी साफ नहीं है. कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर दोनों ने ही अब तक सबकुछ फंसाकर रखा है. ऐसे में इन दो दिग्गजों के पुराने साथी शिखर धवन ने बड़ा बयान दे दिया. टीम इंडिया के 'मिस्टर आईसीसी' कहे जाने वाले धवन ने कहा है कि कोहली और रोहित वर्ल्ड कप में जरूर धमाल मचाएंगे.
धवन ने अपने पुराने साथियों पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा है कि ये दोनों दिग्गज 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में खेलेंगे और भारतीय टीम को मजबूती देंगे. धवन का मानना है कि उनकी उपस्थिति से टीम इंडिया को विश्व खिताब जीतने में बड़ी मदद मिलेगी. वर्तमान में केवल वनडे क्रिकेट खेल रहे रोहित और कोहली ने जुलाई 2026 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. हालांकि, भारत यह सीरीज 2-1 से हार गया, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों का फॉर्म अच्छा रहा.
कोहली ने इस सीरीज में दो अर्धशतक जड़े, वहीं रोहित ने ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर बेहतरीन शतक लगाकर अपनी उपयोगिता साबित की. 39 वर्षीय रोहित और 37 वर्षीय कोहली की उम्र को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं कि क्या वे 2027 वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे? लेकिन धवन का कहना है कि दोनों ने अपने प्रदर्शन से हमेशा इन शंकाओं को दूर किया है. धवन ने बताया कि वह इन दोनों को तब से जानते हैं जब वे लगभग 16 साल के थे और वे सालों से भारतीय क्रिकेट की सेवा कर रहे हैं.
धवन ने विशेष रूप से लॉर्ड्स में रोहित की पारी की सराहना की. उन्होंने कहा कि रोहित ने एक कठिन दौर का जवाब अपने बल्ले से दिया है. उनके अनुसार, रोहित पूरे करियर में मुश्किल परिस्थितियों का सामना इसी तरह शानदार तरीके से करते आए हैं और उनका बल्ला हमेशा बोलता है.
विराट कोहली की फिटनेस और निरंतरता की प्रशंसा करते हुए धवन ने कहा कि कोहली की उपलब्धियों को शब्दों में बयां करना मुश्किल है. धवन को पूरा विश्वास है कि ये दोनों खिलाड़ी 2027 के वर्ल्ड कप में अपना बड़ा योगदान देंगे और टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे. धवन ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, ''वे दिग्गज खिलाड़ी हैं और उन्होंने देश के लिए कई सालों तक प्रदर्शन किया है. रोहित ने हाल ही में लॉर्ड्स में जो शतक लगाया, उसने दिखाया कि वह आज भी कितने सक्षम हैं. विराट खुद को बहुत फिट रखते हैं और शानदार खेल दिखा रहे हैं. मुझे पूरा यकीन है कि वर्ल्ड कप में ये दोनों टीम की जीत में काफी वैल्यू जोड़ेंगे.''