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वर्ल्ड कप के लिए कितने अहम हैं रोहित शर्मा-विराट कोहली? फिटनेस और फॉर्म पर दिल खोलकर बोले शिखर धवन

Rohit Sharma Virat Kohli: पूर्व भारतीय ओपनर शिखर धवन ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली का समर्थन किया है. उन्होंने कहा है कि ये दोनों दिग्गज 2027 वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे और खिताब जीतने में मदद करेंगे.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 07, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:08 PM IST
वर्ल्ड कप के लिए कितने अहम हैं रोहित शर्मा-विराट कोहली? फिटनेस और फॉर्म पर दिल खोलकर बोले शिखर धवन
Image Credit: रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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