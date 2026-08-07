वर्ल्ड कप के लिए कितने अहम हैं रोहित शर्मा-विराट कोहली? फिटनेस और फॉर्म पर दिल खोलकर बोले शिखर धवन

विराट कोहली की फिटनेस और निरंतरता की प्रशंसा करते हुए धवन ने कहा कि कोहली की उपलब्धियों को शब्दों में बयां करना मुश्किल है. धवन को पूरा विश्वास है कि ये दोनों खिलाड़ी 2027 के वर्ल्ड कप में अपना बड़ा योगदान देंगे और टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे. धवन ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, ''वे दिग्गज खिलाड़ी हैं और उन्होंने देश के लिए कई सालों तक प्रदर्शन किया है. रोहित ने हाल ही में लॉर्ड्स में जो शतक लगाया, उसने दिखाया कि वह आज भी कितने सक्षम हैं. विराट खुद को बहुत फिट रखते हैं और शानदार खेल दिखा रहे हैं. मुझे पूरा यकीन है कि वर्ल्ड कप में ये दोनों टीम की जीत में काफी वैल्यू जोड़ेंगे.''