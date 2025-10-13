'अब कप्तानी का बोझ नहीं...' Ro-ko को लेकर कुंबले का चौंकाने वाला बयान, क्रिकेट जगत में मचा हड़कंप

रोहित शर्मा और विराट कोहली की 7 महीने बाद भारतीय टीम में वापसी हो रही है. ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाले वनडे सीरीज के में दोनों ही खेलते नजर आएंगे. इस सीरीज के लिए शुभमन गिल को वनडे टीम की भी कमान सौंपी गई है. फैंस दोनों ही दिग्गज को मैदान पर देखने के लिए देखने के लिए बेताब है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमेशा ही कांटे की टक्कर देखने को मिली है. इस बार भी रोमांचक सीरीज होने की उम्मीद है.इसी बीच भारत के दिग्गज लेग स्पिनर फिरकी के जादूगर अनिल कुंबले ने दोनों खिलाड़ियों को लेकर बयान दिया है.

कुंबले का बयान

गौरतलब है कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे टेस्ट मैच के दौरान अनिल कुंबले ने मैच के चौथे दिन कुछ ऐसा कहा, जिस पर लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया है. दरअसल उन्होंने कहा, " दोनों ही दिग्गज खिलाड़ियों का मैदान में स्वागत कीजिए और खुशियां मनाइए. उन्होंने सालों तक इंडियन क्रिकेट के लिए खूब योगदान दिया है."

फैंस के लिए चिंता

कुंबले की बात को सुनकर फैंस ये आकलन लगा रहे हैं कि दोनों ही क्रिकेटर बहुत ज्यादा दिन तक टीम इंडिया के लिए नहीं खेलेंगे. उनकी बातों से ऐसा लगा जैसे कि ये सीरीज दोनों के लिए आखिरी हो. कुंबले दोनों के भविष्य में खेलने को लेकर बहुत कंफ्यूज दिखे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वनडे विश्व कप खेलेंगे या नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: रोहित शर्मा का ट्रॉफी से प्यार वायरल,श्रेयस अय्यर की अजीबोगरीब हरकत देख उड़ेंगे होश, तेजी से फैल रहा वीडियो

'बल्लेबाजी पर फोकस'

उन्होंने आगे इस बारे में बात करते हुए कहा, " आप नहीं जानते अगर... हां, उनके दिमाग में 2027 (वर्ल्ड कप) होगा, लेकिन अभी उसमें काफी समय है. मैच खेलिए और मैदान पर जाकर लुत्फ उठाइए. अब रोहित कप्तान भी नहीं है. इसलिए कप्तानी का बोझ नहीं है. अब बस बैटिंग पर ध्यान देना होगा और बेहतर प्रदर्शन करने पर नजर होगी."