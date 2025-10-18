IND vs AUS: रोहित-विराट IN... पहले वनडे में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग-11, गंभीर के 'चहेते' का खेलना तय!

यह सीरीज बेहद खास रहने वाली है. शुभमन गिल को वनडे का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही भारतीय वनडे इतिहास में कप्तानी के नए युग साथ हो रही है. दूसरी ओर, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत के बाद दिग्गज भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली भी 7 महीने बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं. इन दोनों दिग्गजों का यह आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा हो सकता है. ऐसे में टीम सीरीज जीतकर उनके लिए इस दौरे को स्पेशल बनाना चाहेगी. पर्थ में होने वाले सीरीज ओपनर में कप्तान और कोच मजबूत प्लेइंग -11 के साथ उतरेंगे. ऐसे में आइए हम इस मुकाबले के लिए संभावित प्लेइंग-11 पर नजर डालते हैं.

रोहित-कोहली का खेलना तय

रोहित शर्मा और विराट कोहली सिर्फ पहले ही नहीं सीरीज के तीनों मुकाबले खेलेंगे. रोहित शर्मा ओपनिंग करते नजर आएंगे, जबकि विराट कोहली मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने उतरेंगे. टॉप और मिडिल ऑर्डर में ज्यादा बदलाव दिखने की उम्मीद नहीं है. रोहित शर्मा के सलामी बल्लेबाज के रूप में कप्तान शुभमन गिल साथ देंगे. विराट कोहली अपनी पुरानी जगह नंबर-3 पर बल्लेबाजी करेंगे. श्रेयस अय्यर भी टीम में वापसी कर रहे हैं और उन्हें उपकप्तान बनाया गया है. अय्यर नंबर-4 पर बल्लेबाजी करेंगे. वहीं, केएल राहुल टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज होंगे और नंबर 5 पर उतरेंगे.

तीन ऑलराउंडर हो सकते हैं शामिल

भारत मुकाबले में तीन ऑलराउंडर्स के साथ उतर सकता है. अक्षर पटेल नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. वहीं, चोटिल हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में युवा नीतीश कुमार रेड्डी तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में नंबर 7 पर होंगे. वॉशिंगटन सुंदर दूसरे स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में नंबर 8 पर होंगे. एशिया कप 2025 के हीरो रहे कुलदीप यादव की प्लेइंग-11 में जगह बनती नहीं दिख रही है. उन्हें बेंच पर बैठना पड़ सकता है.

पर्थ की तेज पिच पर तीन पेसर्स

पर्थ की तेज गेंदबाजी के अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए भारत तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकता है. जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह गेंदबाजी की अगुवाई करेंगे, जबकि हर्षित राणा को तीसरे सीमर के तौर पर शामिल किया जाने की पूरी संभावना है. टीम में अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर दो स्पिनर होंगे, इसलिए शानदार फॉर्म में चल रहे कुलदीप यादव के लिए जगह नहीं बन पाएगी.

पहले वनडे के लिए भारत की संभावित Playing XI

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह.