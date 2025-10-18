Advertisement
trendingNow12967491
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs AUS: रोहित-विराट IN... पहले वनडे में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग-11, गंभीर के 'चहेते' का खेलना तय!

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया तैयार है. 19 अक्टूबर को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में पहला वनडे खेला जाएगा. सीरीज ओपनर में कप्तान और कोच मजबूत प्लेइंग -11 के साथ उतरेंगे. ऐसे में आइए हम इस मुकाबले के लिए संभावित प्लेइंग-11 पर नजर डालते हैं.हैं.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 18, 2025, 10:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs AUS: रोहित-विराट IN... पहले वनडे में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग-11, गंभीर के 'चहेते' का खेलना तय!

यह सीरीज बेहद खास रहने वाली है. शुभमन गिल को वनडे का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही भारतीय वनडे इतिहास में कप्तानी के नए युग साथ हो रही है. दूसरी ओर, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत के बाद दिग्गज भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली भी 7 महीने बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं. इन दोनों दिग्गजों का यह आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा हो सकता है. ऐसे में टीम सीरीज जीतकर उनके लिए इस दौरे को स्पेशल बनाना चाहेगी. पर्थ में होने वाले सीरीज ओपनर में कप्तान और कोच मजबूत प्लेइंग -11 के साथ उतरेंगे. ऐसे में आइए हम इस मुकाबले के लिए संभावित प्लेइंग-11 पर नजर डालते हैं.

रोहित-कोहली का खेलना तय

रोहित शर्मा और विराट कोहली सिर्फ पहले ही नहीं सीरीज के तीनों मुकाबले खेलेंगे. रोहित शर्मा ओपनिंग करते नजर आएंगे, जबकि विराट कोहली मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने उतरेंगे. टॉप और मिडिल ऑर्डर में ज्यादा बदलाव दिखने की उम्मीद नहीं है. रोहित शर्मा के सलामी बल्लेबाज के रूप में कप्तान शुभमन गिल साथ देंगे. विराट कोहली अपनी पुरानी जगह नंबर-3 पर बल्लेबाजी करेंगे. श्रेयस अय्यर भी टीम में वापसी कर रहे हैं और उन्हें उपकप्तान बनाया गया है. अय्यर नंबर-4 पर बल्लेबाजी करेंगे. वहीं, केएल राहुल टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज होंगे और नंबर 5 पर उतरेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

तीन ऑलराउंडर हो सकते हैं शामिल

भारत मुकाबले में तीन ऑलराउंडर्स के साथ उतर सकता है. अक्षर पटेल नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. वहीं, चोटिल हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में युवा नीतीश कुमार रेड्डी तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में नंबर 7 पर होंगे. वॉशिंगटन सुंदर दूसरे स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में नंबर 8 पर होंगे.  एशिया कप 2025 के हीरो रहे कुलदीप यादव की प्लेइंग-11 में जगह बनती नहीं दिख रही है. उन्हें बेंच पर बैठना पड़ सकता है.

पर्थ की तेज पिच पर तीन पेसर्स

पर्थ की तेज गेंदबाजी के अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए भारत तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकता है. जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह गेंदबाजी की अगुवाई करेंगे, जबकि हर्षित राणा को तीसरे सीमर के तौर पर शामिल किया जाने की पूरी संभावना है. टीम में अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर दो स्पिनर होंगे, इसलिए शानदार फॉर्म में चल रहे कुलदीप यादव के लिए जगह नहीं बन पाएगी.

पहले वनडे के लिए भारत की संभावित Playing XI

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Rohit SharmaVirat KohliIND VS AUS ODI

Trending news

करूर भगदड़: 41 पीड़ित परिवारों में से 39 को ही क्यों मिला 20-20 लाख रुपये का मुआवजा?
Karur Stampede
करूर भगदड़: 41 पीड़ित परिवारों में से 39 को ही क्यों मिला 20-20 लाख रुपये का मुआवजा?
समंदर में मजबूत होगी भारत की ताकत, कोचीन शिपयार्ड ने लॉन्च किए ऐसे 3 एडवांस वेसेल्स
Kochi
समंदर में मजबूत होगी भारत की ताकत, कोचीन शिपयार्ड ने लॉन्च किए ऐसे 3 एडवांस वेसेल्स
LoC पर हाई अलर्ट! BSF ने बढ़ाई चौकसी, जवान बोले- देश सुरक्षा ही हमारी दीवाली
BSF
LoC पर हाई अलर्ट! BSF ने बढ़ाई चौकसी, जवान बोले- देश सुरक्षा ही हमारी दीवाली
JK में पांव पसारेगी AAP, बडगाम और नगरोटा सीट के उपचुनाव में खड़े किए ये उम्मीदवार
jammu kashmir news
JK में पांव पसारेगी AAP, बडगाम और नगरोटा सीट के उपचुनाव में खड़े किए ये उम्मीदवार
'हर इंच ब्रह्मोस की रेंज...', राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी
Brahmos Missile
'हर इंच ब्रह्मोस की रेंज...', राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी
उमर ने फिर दोहराई राज्य के दर्जे की मांग, पहलगाम हमले से जोड़ने को बताया 'अन्याय'
jammu kashmir news
उमर ने फिर दोहराई राज्य के दर्जे की मांग, पहलगाम हमले से जोड़ने को बताया 'अन्याय'
युसूफ पठान ने विवादित 'अदीना मस्जिद' जाकर खिंचवाई फोटो, BJP बोली- ये मस्जिद नहीं...
yusuf pathan
युसूफ पठान ने विवादित 'अदीना मस्जिद' जाकर खिंचवाई फोटो, BJP बोली- ये मस्जिद नहीं...
'अगर इमरजेंसी होती तो क्या होता...'? ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बयां किया दुख
bengaluru news
'अगर इमरजेंसी होती तो क्या होता...'? ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बयां किया दुख
पता नहीं किस रूप में आकर... चलती ट्रेन में जवान ने किया 'चमत्कार'
Rajdhani Express
पता नहीं किस रूप में आकर... चलती ट्रेन में जवान ने किया 'चमत्कार'
नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई