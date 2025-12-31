Advertisement
trendingNow13059262
Hindi Newsक्रिकेट2025 में तो ईद के चांद हुए रोहित-विराट, सिर्फ 14 मैचों में आए नजर, 2026 में कितनी बार होगा दीदार? देखें पूरा ODI शेड्यूल

2025 में तो ईद के चांद हुए रोहित-विराट, सिर्फ 14 मैचों में आए नजर, 2026 में कितनी बार होगा दीदार? देखें पूरा ODI शेड्यूल

India ODI Schedule 2026: साल 2025 रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए शानदार रहा है. वे वनडे फॉर्मेट में भारत के लिए टॉप पर रहे. दोनों ने विजय हजारे ट्रॉफी में भी खुद को साबित किया. वे भले ही अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हों, लेकिन वे साबित कर रहे हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 31, 2025, 11:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2025 में तो ईद के चांद हुए रोहित-विराट, सिर्फ 14 मैचों में आए नजर, 2026 में कितनी बार होगा दीदार? देखें पूरा ODI शेड्यूल

India ODI Schedule 2026: साल 2025 रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए शानदार रहा है. वे वनडे फॉर्मेट में भारत के लिए टॉप पर रहे. दोनों ने विजय हजारे ट्रॉफी में भी खुद को साबित किया. वे भले ही अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हों, लेकिन वे साबित कर रहे हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. टेस्ट क्रिकेट के अलविदा कहने वाले रोहित-विराट 2025 में ईद के चांद बने रहे. वनडे मैचों में कमी के कारण दोनों कम ही मौकों पर भारत के लिए खेलते नजर आए. इन दो दिग्गजों ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब मिलकर जीता. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में रनों की बरसात कर दी.

2027 वर्ल्ड कप की तैयारी

अब 2025 खत्म हो गया है, अब 2026 आने वाला है. वनडे वर्ल्ड कप 2027 में है, इसलिए रोहित और विराट के लिए 2026 एक अहम साल है. कोच और चीफ सेलेक्टर के तौर पर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर साल के आखिर तक बैटिंग ऑर्डर तय करने की कोशिश करेंगे और वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे. ऐसे में यह देखना है कि रोहित और विराट को इस साल कितने मैचों में मौका मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

38 के रोहित, 37 के विराट

रोहित और विराट के साथ समय नहीं है. रोहित 38 साल के हैं और 18 साल से खेल रहे हैं, जबकि कोहली 37 साल के हैं और 17 साल के अनुभवी हैं. 2026 में वे क्रमशः 39 और 38 साल के हो जाएंगे. अगर वे वर्ल्ड कप में जगह बनाते हैं, तो रोहित पहले ही 40 साल के हो जाएंगे, जबकि कोहली टूर्नामेंट के दौरान 39 साल के हो जाएंगे. इसका मतलब है कि उन्हें रेस में बने रहने के लिए अपने कप्तान शुभमन गिल जैसे युवा खिलाड़ियों की तुलना में कम से कम दोगुनी मेहनत करनी होगी.

ये भी पढ़ें: भगदड़ में 11 की मौत, हैंडशेक कंट्रोवर्सी... 2025 में इन 5 विवादों ने क्रिकेट जगत को हिला डाला

2026 में कितने मैचों में आ सकते हैं नजर?

भारतीय टीम 2026 में 18 वनडे मैच खेलने वाली है. ये मैच घरेलू और विदेशी मैदान पर होंगे. इसकी शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से होगी. 11 से 18 जनवरी तक 3 मैच होंगे. इसके बाद जुलाई में टीम इंडिया को इंग्लैंड जाना है. वहां भी 14 से 19 जुलाई तक 3 वनडे मैच होंगे. इसके बाद टीम इंडिया सितंबर में बांग्लादेश के दौरे पर जा सकती है. भारत के अक्टूबर में वेस्टइंडीज से घरेलू सीरीज खेलनी है. दोनों टीमें तीन मैचों में आमने-सामने होंगी. अक्टूबर-नवंबर में भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी. वहां भी 3 वनडे मैच होंगे. इसके बाद साल के अंत में श्रीलंकाई टीम 3 वनडे मैच भारत में खेलेगी.

2026 में भारत का वनडे शेड्यूल

- 3 बनाम न्यूजीलैंड (होम)
- 3 बनाम अफगानिस्तान (होम)
- 3 बनाम इंग्लैंड (अवे)
- 3 बनाम वेस्टइंडीज (होम)
- 3 बनाम न्यूजीलैंड (अवे)
- 3 बनाम श्रीलंका (होम)

रोहित का जबरदस्त वनडे रिकॉर्ड

रोहित का रिकॉर्ड वनडे में शानदार है. 279 मैचों की 271 पारियों में उन्होंने 11516 रन बनाए हैं. उनका टॉप स्कोर 264 है जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. उन्होंने 33 बार 100 और 61 बार 50 बनाए हैं. इस खिलाड़ी के नाम तीन बार 200 और आठ बार 150 से ज्यादा के स्कोर हैं.'हिटमैन' 352 छक्कों के साथ लिस्ट में टॉप पर हैं. उनका 49.21 का औसत भी शानदार है. इससे वह वनडे के दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल किए जाते हैं.

ये भी पढ़ें: ​कोई हीरो तो कोई जीरो... CSK के एक अनकैप्ड प्लेयर ने 7 विकेट लेकर मचाई सनसनी तो दूसरे ने दे डाले 123 रन

वनडे के बादशाह हैं विराट

कोहली का वनडे रिकॉर्ड भी जबरदस्त है. उन्होंने 308 मैचों में 296 पारियां खेली हैं, जिसमें 47 बार नॉट-आउट रहे हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 183 है. विराट ने 14,557 रन बनाए हैं. विराट ने इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 53 शतक लगाए हैं. उनके खाते में 76 अर्धशतक भी दर्ज हैं. कोहली का औसत 58.46 का रहा है. वह सबसे तेज 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 और 14,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Indian cricket teamRohit SharmaVirat Kohli

Trending news

गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
kite festival
गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
Hyderabad News
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
Ajit Pawar
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
Narendra Modi news
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
IC814 Hijack
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
hindi Jammu and Kashmir news
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
DNA
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
DNA
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
Kaamya Karthikeyan
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी