कप्तान नहीं तो क्या हुआ... 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे रोहित शर्मा, बचपन के कोच का बयान सुन गदगद हो जाएंगे फैंस

BCCI ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे और टी20 टीम का ऐलान किया. सेलेक्टर्स ने एक ऐसा फैसला, जिसमें हर किसी को चौंका दिया. यह फैसला था, रोहित को वनडे की कप्तानी से हटाने का. अपनी कप्तानी में भारत को टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाने वाले रोहित शर्मा अब भारत के लिए कप्तानी नहीं करेंगे. शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है. BCCI के इस फैसले से फैंस निराश हैं. सोशल मीडिया पर कई फैंस ने तो यहां तक लिख दिया कि शायद अब रोहित 2027 वर्ल्ड कप से पहले ही वनडे फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगे. इस बीच रोहित के बचपन के कोच दिनेश लाड का एक बयान सामने आया है, जिसे सुनकर 'हिटमैन' और 'किंग' कोहली के फैंस गदगद हो जाएंगे.

2027 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे रोहित

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के बचपन के कोच दिनेश लाड ने कहा है कि रोहित और विराट कोहली 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलकर ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहेंगे. दिनेश लाड ने कहा, 'मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की योजना 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलकर और भारत को चैंपियन बनाकर संन्यास लेने की होगी. रोहित इसी की तैयारी कर रहा है. वह बिल्कुल फिट हैं. उन्होंने 7 से 8 किलोग्राम वजन कम किया है. विराट की फिटनेस के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है. मुझे लगता है कि रोहित और विराट दोनों ही 2027 वनडे वर्ल्ड कप का इंतजार कर रहे हैं.'

बतौर वनडे कप्तान रहा शानदार रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने 2021 में दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले विराट कोहली से वनडे टीम की कमान संभाली थी. उन्होंने 56 मैचों में भारत का नेतृत्व किया, जिसमें 42 में जीत और 12 में हार मिली. एक मैच टाई रहा, जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. अगर भारत 2023 में वर्ल्ड कप जीत जाता, तो रोहित वनडे से संन्यास ले लेते, लेकिन फाइनल में मिली करारी हार ने वर्ल्ड कप जीतने की चाहत को बरकरार रखा और वनडे में उनका करियर लंबा कर दिया.

ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर कही ये बात

दिनेश लाड ने कहा, 'ऑस्ट्रेलियन पिच पर भारतीय बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि आगामी दौरे पर भारतीय बल्लेबाजों को दिक्कत होने वाली है.' युवा खिलाड़ियों से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, 'एक समय ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास की वजह से टेस्ट और टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम को संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन युवा खिलाड़ियों ने बेहतरीन तरीके से दोनों ही फॉर्मेट में प्रदर्शन किया है. युवाओं ने रोहित और विराट की कमी महसूस नहीं होने दी है. हमारा भविष्य अच्छा है. हमारी सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि गेंदबाजी भी मजबूत है. हमारे पास बुमराह, सिराज, कुलदीप हैं.' रोहित शर्मा और विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का ऐलान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए दो अलग-अलग टीमों की घोषणा की. वनडे में रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है. श्रेयस अय्यर को उप-कप्तान बनाया गया है. रोहित शर्मा बतौर खिलाड़ी टीम में चुने गए हैं. विराट कोहली भी टीम का हिस्सा हैं. टी20 टीम में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में एशिया कप जीतने वाली टीम को बरकरार रखा गया है. इंजरी की वजह से हार्दिक पांड्या ऑस्ट्रेलिया दौरे का हिस्सा नहीं हैं.

