धोनी वाला फॉर्मूला लगाएगा रोहित-विराट की नैया पार! पर्थ ODI में फेल हुए RO-KO को मिली सलाह

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमबैक इंटरनेशनल मैच में फेल हुए भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली को सलाह मिली है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेल गया. टीम इंडिया की हार से शुरुआत हुई है. ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से शिकस्त दी. 7 महीने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करते हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए. रोहित 8 पर तो कोहली बिना खाता खोले ही आउट हो गए.

रोहित-कोहली का नहीं चला बल्ला

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली की खामोश शुरुआत हुई है. हाउसफुल ऑप्टस स्टेडियम में ये दोनों दिग्गज कुल मिलाकर 22 गेंदें ही खेल पाए. चीयर करने आए फैंस का पहले रोहित शर्मा ने दिल तोड़ा. कुछ गेंदों बाद विराट कोहली ने भी सबके चेहरे पर मायूसी ला दी. भारत की इस मुकाबले में हार की बड़ी वजह इन दोनों का फ्लॉप होना रहा. दोनों के जल्दी आउट होने से भारत को अच्छी शुरुआत नहीं मिली और पारी लड़खड़ा गई.

Add Zee News as a Preferred Source

RO-KO को मिली सलाह

रोहित शर्मा और विराट कोहली के पर्थ में फेल होने के बाद पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वरुण आरोन ने कहा कि इन दोनों को खेल के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए नियमित रूप से क्रिकेट खेलना चाहिए, क्योंकि अब वे सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं. आरोन ने याद दिलाया कि एम एस धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद मैच प्रैक्टिस बनाए रखने के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी खेली थी.

रोहित-कोहली अपनाएंगे धोनी वाला फॉर्मूला?

स्टार स्पोर्ट्स पर आरोन ने कहा, 'उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी नवंबर में और फिर विजय हजारे ट्रॉफी दिसंबर में शुरू हो रही है. खेल के साथ जुड़े रहने का यह सबसे अच्छा तरीका है. मुझे याद है कि जब एम एस धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था, तो उन्होंने कुछ मैच सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे ट्रॉफी के खेले थे. यह लय बनाए रखने का एक शानदार तरीका है. मुझे यकीन है कि दोनों बल्लेबाज इस पर ध्यान देंगे. अब आप दो फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं. उन्हें मैच प्रैक्टिस की जरूरत होगी.'

बता दें कि धोनी ने 2014 में टेस्ट से रिटायर होने के बाद घरेलू क्रिकेट में झारखंड टीम के लिए खेला था. उन्होंने 2015-16 की विजय हजारे ट्रॉफी में 7 मैच और उसके बाद 2016-17 के सीजन में 8 मैच खेले थे.

दिखाना होगा दम

रोहित और कोहली पहले मुकाबले में तो नहीं चले, लेकिन एडिलेड और सिडनी में होने वाले दूसरे और तीसरे वनडे में उन्हें रन बनाने होंगे. मेहमान टीम फिलहाल 1-0 से पीछे है. भारत को यह सीरीज जीतनी है तो इन दोनों का बचे मुकाबलों में लय में लौटना बेहद जरूरी है. न सिर्फ भारत के लिए बल्कि उन्हें खुद को साबित करने के लिए भी फॉर्म दिखाना होगा कि वह अभी भी इस फॉर्मेट में टीम इंडिया के बड़े मैच विनर हैं और 2027 वर्ल्ड कप तक का सफर तय करने के लिए तैयार हैं.