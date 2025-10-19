Advertisement
trendingNow12968409
Hindi Newsक्रिकेट

धोनी वाला फॉर्मूला लगाएगा रोहित-विराट की नैया पार! पर्थ ODI में फेल हुए RO-KO को मिली सलाह

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमबैक इंटरनेशनल मैच में फेल हुए भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली को सलाह मिली है. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में हुए पहले वनडे में रोहित शर्मा 8 रन ही बना पाए, जबकि विराट कोहली का तो खाता भी नहीं खुला. 

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 19, 2025, 08:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धोनी वाला फॉर्मूला लगाएगा रोहित-विराट की नैया पार! पर्थ ODI में फेल हुए RO-KO को मिली सलाह

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमबैक इंटरनेशनल मैच में फेल हुए भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली को सलाह मिली है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेल गया. टीम इंडिया की हार से शुरुआत हुई है. ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से शिकस्त दी. 7 महीने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करते हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए. रोहित 8 पर तो कोहली बिना खाता खोले ही आउट हो गए.

रोहित-कोहली का नहीं चला बल्ला

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली की खामोश शुरुआत हुई है. हाउसफुल ऑप्टस स्टेडियम में ये दोनों दिग्गज कुल मिलाकर 22 गेंदें ही खेल पाए. चीयर करने आए फैंस का पहले रोहित शर्मा ने दिल तोड़ा. कुछ गेंदों बाद विराट कोहली ने भी सबके चेहरे पर मायूसी ला दी. भारत की इस मुकाबले में हार की बड़ी वजह इन दोनों का फ्लॉप होना रहा. दोनों के जल्दी आउट होने से भारत को अच्छी शुरुआत नहीं मिली और पारी लड़खड़ा गई.

Add Zee News as a Preferred Source

RO-KO को मिली सलाह

रोहित शर्मा और विराट कोहली के पर्थ में फेल होने के बाद पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वरुण आरोन ने कहा कि इन दोनों को खेल के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए नियमित रूप से क्रिकेट खेलना चाहिए, क्योंकि अब वे सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं. आरोन ने याद दिलाया कि एम एस धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद मैच प्रैक्टिस बनाए रखने के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी खेली थी.

रोहित-कोहली अपनाएंगे धोनी वाला फॉर्मूला?

स्टार स्पोर्ट्स पर आरोन ने कहा, 'उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी नवंबर में और फिर विजय हजारे ट्रॉफी दिसंबर में शुरू हो रही है. खेल के साथ जुड़े रहने का यह सबसे अच्छा तरीका है. मुझे याद है कि जब एम एस धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था, तो उन्होंने कुछ मैच सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे ट्रॉफी के खेले थे. यह लय बनाए रखने का एक शानदार तरीका है. मुझे यकीन है कि दोनों बल्लेबाज इस पर ध्यान देंगे. अब आप दो फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं. उन्हें मैच प्रैक्टिस की जरूरत होगी.'

बता दें कि धोनी ने 2014 में टेस्ट से रिटायर होने के बाद घरेलू क्रिकेट में झारखंड टीम के लिए खेला था. उन्होंने 2015-16 की विजय हजारे ट्रॉफी में 7 मैच और उसके बाद 2016-17 के सीजन में 8 मैच खेले थे.

दिखाना होगा दम

रोहित और कोहली पहले मुकाबले में तो नहीं चले, लेकिन एडिलेड और सिडनी में होने वाले दूसरे और तीसरे वनडे में उन्हें रन बनाने होंगे. मेहमान टीम फिलहाल 1-0 से पीछे है. भारत को यह सीरीज जीतनी है तो इन दोनों का बचे मुकाबलों में लय में लौटना बेहद जरूरी है. न सिर्फ भारत के लिए बल्कि उन्हें खुद को साबित करने के लिए भी फॉर्म दिखाना होगा कि वह अभी भी इस फॉर्मेट में टीम इंडिया के बड़े मैच विनर हैं और 2027 वर्ल्ड कप तक का सफर तय करने के लिए तैयार हैं.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Rohit SharmaVirat KohliInd Vs Aus

Trending news

शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
diwali 2025
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
Singer Zubeen Garg
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
Telangana
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
Owl
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
Mohan Bhagwat
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी
history of soan papdi
दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी
चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
rss march
चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा
Train Accident
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
AQI
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?