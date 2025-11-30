Advertisement
trendingNow13023963
Hindi Newsक्रिकेट

RO-KO का धमाल... सचिन तेंदुलकर-राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त, रोहित-कोहली ने पलट दिया इतिहास

India vs South Africa 1st ODI: रविवार को रांची में 'रो-को' की विरासत ने एक और ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया. जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले ODI के दौरान रोहित और कोहली ने एक जोड़ी द्वारा एक साथ खेले गए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचों का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 30, 2025, 03:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RO-KO का धमाल... सचिन तेंदुलकर-राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त, रोहित-कोहली ने पलट दिया इतिहास

Rohit Sharma Virat Kohli Record: साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में पहले वनडे मैच के दौरान भारत के दो दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इतिहास रच दिया. दोनों भारत के लिए एक साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली जोड़ी बन गए हैं. ‘रो-को’ शब्द भारतीय क्रिकेट की रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बन गया है. हिंदी में इस शब्द का मतलब रोकना’ है. हालांकि, क्रिकेट की दुनिया में यह जोड़ी हर भारतीय फैन का दिल टूटने से बचाती है. यह शब्द अब एक युग को दिखाता है. रोहित और विराट अब दो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं. भले ही उन्होंने 2025 की शुरुआत में टेस्ट और T20I क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो, फैन अब ODI सीरीज का इंतजार एक अलग तरह की भावना के साथ करते हैं. वनडे ही एकमात्र ऐसा फॉर्मेट है जिसमें यह जोड़ी अभी भी एक साथ खेलती है और रोहित और कोहली दोनों देश में इस फॉर्मेट को बनाए हुए हैं.

विराट-रोहित ने रचा इतिहास

रविवार को रांची में 'रो-को' की विरासत ने एक और ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया. जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले ODI के दौरान रोहित और कोहली ने एक जोड़ी द्वारा एक साथ खेले गए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचों का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ दिया. यह जोड़ी अब 392 इंटरनेशनल मैच साथ खेल चुकी है. दोनों ने सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की मशहूर पार्टनरशिप को पीछे छोड़ दिया. उनदोनों ने 1996 और 2012 के बीच एक साथ 391 मैच खेले थे.

Add Zee News as a Preferred Source

2008 में पहली बार साथ खेले थे रोहित-कोहली

रोहित भारत के लिए ओपनिंग करने और कोहली के तीसरे नंबर पर आने का मतलब था कि रांची की भीड़ के सामने इतिहास फिर से लिखा गया. इस जोड़ी ने अपना पहला मैच अगस्त 2008 में एक साथ खेला था. दोनों दिग्गजों ने वनडे इतिहास में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाए हैं. अब उनके रिकॉर्डबुक में एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है.

भारत के लिए एक साथ सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली जोड़ी

रोहित शर्मा – विराट कोहली: 392 मैच
सचिन तेंदुलकर – राहुल द्रविड़: 391 मैच
राहुल द्रविड़ – सौरव गांगुली: 369 मैच
सचिन तेंदुलकर – अनिल कुंबले: 367 मैच
सचिन तेंदुलकर – सौरव गांगुली: 341 मैच

ये भी पढ़ें: कप्तान बदला लेकिन भाग्य नहीं... रांची में भी सिक्के ने दिया धोखा, टीम इंडिया का शर्मनाक रिकॉर्ड

किस फॉर्मेट में कितने मैच साथ?

रोहित और कोहली की जोड़ी को टी20 क्रिकेट के विकास का फायदा मिला. सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के जमाने में कोई T20 नहीं था. इसके बावजूद दोनों ने 391 मैच साथ खेल लिए थे. रोहित और कोहली ने मिलकर 106 T20 इंटरनेशनल मैच खेले और बारबाडोस में आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद दोनों ने साथ में रिटायरमेंट भी लिया. रोहित ने 2007 में इंडिया के लिए डेब्यू किया था. कोहली ने 2008 में उनके बाद पहला मैच खेला था. इस बाद दोनों धीरे-धीरे मैच-विनर और मॉडर्न क्रिकेट के आइकॉन बन गए. रोहित और कोहली ने साथ में 226 वनडे और 60 टेस्ट मैच खेले हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs South AfricaRohit SharmaVirat Kohli

Trending news

वोट के लिए देश की तिजोरी खाली! पूर्व RBI गवर्नर की खरी-खरी: फ्री स्कीम्स से निवेश ठप
Freebies Promises
वोट के लिए देश की तिजोरी खाली! पूर्व RBI गवर्नर की खरी-खरी: फ्री स्कीम्स से निवेश ठप
बांग्लादेशी डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ, पूर्व PM को विदेश ले जाने की तैयारियां तेज
bangladesh
बांग्लादेशी डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ, पूर्व PM को विदेश ले जाने की तैयारियां तेज
अन्याय को नहीं करेंगे बर्दाश्त... शिंदे की पुलिस को चेतावनी; फडणवीस पर साधा निशाना
Maharashtra
अन्याय को नहीं करेंगे बर्दाश्त... शिंदे की पुलिस को चेतावनी; फडणवीस पर साधा निशाना
ECI ने 12 राज्यों में बढ़ाई SIR की आखिरी तारीख, इस दिन तक अपडेट कर सकेंगे वोटर लिस्ट
sir revision
ECI ने 12 राज्यों में बढ़ाई SIR की आखिरी तारीख, इस दिन तक अपडेट कर सकेंगे वोटर लिस्ट
राजनीति अर्थशास्त्र पर हो रही हावी... जयशंकर बोले- US ने तय कीं नई शर्तें
India-US Trade Tensions
राजनीति अर्थशास्त्र पर हो रही हावी... जयशंकर बोले- US ने तय कीं नई शर्तें
Gen-Z के जिक्र से लेकर गीता महोत्सव तक... PM मोदी ने मन की बात में क्‍या-क्‍या कहा?
Mann Ki Baat
Gen-Z के जिक्र से लेकर गीता महोत्सव तक... PM मोदी ने मन की बात में क्‍या-क्‍या कहा?
आप किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते... थरूर ने इमरान की सेहत पर जताई चिंता
Shashi Tharoor
आप किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते... थरूर ने इमरान की सेहत पर जताई चिंता
SIR में सामने आई हकीकत; इस राज्य में मृत पाए गए 18 लाख से भी ज्यादा वोटर
West Bengal news
SIR में सामने आई हकीकत; इस राज्य में मृत पाए गए 18 लाख से भी ज्यादा वोटर
कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
Maulana Mahmood Madani
कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
Ladakh news
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव