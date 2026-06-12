Add Zee Business As A Preferred Source
App

धर्मशाला के मैदान पर उतरते ही इतिहास रच देंगे रोहित शर्मा, टूट जाएगा 37 साल पुराना महारिकॉर्ड

रोहित शर्मा कल यानी शनिवार (13 जून) को अफगानिस्तान के खिलाफ धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में होने वाले पहले वनडे मैच में उतरते ही इतिहास रच देंगे. भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है

Written ByTarun Verma
Published: Jun 12, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:31 AM IST
धर्मशाला के मैदान पर उतरते ही इतिहास रच देंगे रोहित शर्मा, टूट जाएगा 37 साल पुराना महारिकॉर्ड

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वैज्ञानिकों ने पहली बार लगाया 'उम्र घटाने वाला' इंजेक्शन, जानें क्या है टेक्नोलॉजी
Aging Reversal Human Trial0 min ago
2
Rohit Sharma0 min ago
3
Asaduddin Owaisi10 min ago
4
shani kantak dhaiya15 min ago
5
Office Politics20 min ago