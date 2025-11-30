जिस महारिकॉर्ड को बनाने में सचिन ने दिए करियर के 24 साल, अब एक झटके में तोड़ेंगे रोहित शर्मा!

IND vs SA 1st ODI: सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है. सचिन तेंदुलकर ने अपने 24 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के दौरान कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज रांची के मैदान पर दोपहर 1:30 बजे से पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाना है. भारत के धाकड़ ओपनर रोहित शर्मा इस मैच में इतिहास रचने से केवल एक कदम दूर हैं.
सचिन का महारिकॉर्ड तोड़ने के करीब रोहित
जिस महारिकॉर्ड को बनाने के लिए सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के 24 साल दे दिए, अब वह टूटने वाला है. रोहित शर्मा आज रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले पहले वनडे मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर का ये महारिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. रोहित शर्मा अगर पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़ देते हैं तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे.
इतिहास रच देंगे रोहित शर्मा
रोहित शर्मा के नाम फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 45 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. सचिन तेंदुलकर ने अपने 24 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के दौरान ओपनर के तौर पर 45 शतक जमाए थे. रोहित शर्मा अगर एक और सेंचुरी लगाते हैं तो वह मास्टर ब्लास्टर के इस महारिकॉर्ड को तोड़ देंगे. रोहित शर्मा इस उपलब्धि के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले टॉप भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. वहीं, पूरी दुनिया में वह बतौर ओपनर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे.
इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक किसने लगाए?
इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर डेविड वॉर्नर के नाम पर दर्ज है. डेविड वॉर्नर ने एक ओपनर के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 49 शतक ठोके हैं. इसके बाद रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर का नाम इस लिस्ट में आता है. रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर 45-45 शतकों के साथ फिलहाल बराबरी पर हैं. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल काबिज हैं. क्रिस गेल ने ओपनर के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 42 शतक ठोके थे.
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक (ओपनर के तौर पर)
डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 49
रोहित शर्मा (भारत) - 45
सचिन तेंदुलकर (भारत) - 45
क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 42
सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 41
मैथ्यू हेडन (ऑस्ट्रेलिया) - 40
एलिस्टेयर कुक (इंग्लैंड) - 38
वीरेंद्र सहवाग (भारत) - 38
ग्रीम स्मिथ (साउथ अफ्रीका) - 37
सुनील गावस्कर (भारत) - 35