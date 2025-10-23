रोहित शर्मा इतिहास रचने से बस एक कदम दूर, टूटेगा वनडे का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, दंग रह जाएगा क्रिकेट जगत

वनडे क्रिकेट इतिहास में एक से एक रिकॉर्डधारी हुए हैं. कुछ ऐसे भी बल्लेबाज हुए हैं, जिन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर पूरे क्रिकेट जगत पर राज किया है. वनडे क्रिकेट में शतक लगाना बड़ी-बड़ी पारियां खेलना हमेशा से खास बात रही है. एक समय था जब पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास के सबसे तूफानी बल्लेबाज ने अपने करियर की शुरुआत की. हम बात कर रहे हैं शाहिद अफरीदी की. अफरीदी ने बेहद कम मैचों में वनडे का सबसे तेज शतक ठोकने का रिकॉर्ड कायम कर दिया था. यही नहीं अफरीदी के नाम आज भी वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है, लेकिन अब उनका ये रिकॉर्ड खतरे में नजर आ रहा है. भारत का ये दमदार खिलाड़ी जल्द ही अफरीदी के वनडे में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड तोड़ सकता है.

शाहिद अफरीदी

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी के नाम पर काबिज है. उन्होंने अपने करियर के दौरान खेले 398 मैचों की 369 पारियों में 117,80 के स्ट्राइक रेट से 351 छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है. अपने करियर के दौरान अफरीदी ने महज 6 शतक और 39 अर्धशतक लगाए हैं. उनका रिकॉर्ड काफी समय से अटूट है. मगर अब लगता है ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा.

रोहित शर्मा

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-0 से जीत चुकी है. टीम इंडिया में लंबे समय के बाद वापसी करने वाले भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा पहले मैच में फ्लॉप रहे थे, लेकिन आज दूसरे वनडे मैच में रोहित ने 73 रनों की पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान रोहित ने 7 चौके और 2 छक्के लगाए. इसी के साथ उन्होंने अपनी सबसे ज्यादा छक्के लगाने की दावेदारी और भी मजबूत कर ली. बता दें की पूरी भारतीय पारी के दौरान 2 छक्के लगे और वह सिर्फ रोहित के बल्ले से आए.

महज 6 छक्के दूर

रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में शाहिद अफरीदी के सबसे ज्यादा छक्के के रिकॉर्ड को तोड़ने से महज 6 छक्के दूर हैं. रोहित ने अपने करियर में अभी तक खेले 275 मैचों की 267 पारियों में 48.90 की औसत और 92.40 के स्ट्राइक रेट से 346 छक्के लगाए हैं. अपने करियर के दौरान उन्होंने 32 शतक और 59 अर्धशतक भी लगाए हैं. वह 6 छक्के लगाते ही वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जमाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे.

