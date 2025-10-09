Advertisement
500 का महान रिकॉर्ड रोहित शर्मा के खाते में होगा दर्ज, इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा नाम

भारत के महान बल्लेबाज रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में एक 'प्रचंड महारिकॉर्ड' बनाने से केवल एक कदम दूर हैं. रोहित शर्मा 500 का आंकड़ा छूने की दहलीज पर खड़े हैं. रोहित शर्मा का नाम अब इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा. बता दें कि रोहित शर्मा 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेलते नजर आएंगे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 09, 2025, 06:25 AM IST
भारत के महान बल्लेबाज रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में एक 'प्रचंड महारिकॉर्ड' बनाने से केवल एक कदम दूर हैं. रोहित शर्मा 500 का आंकड़ा छूने की दहलीज पर खड़े हैं. रोहित शर्मा का नाम अब इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा. बता दें कि रोहित शर्मा 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेलते नजर आएंगे. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. रोहित शर्मा इस मैच में एक 'विराट महारिकॉर्ड' बनाते हुए सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के खास क्लब में शामिल हो जाएंगे.

500 का महान रिकॉर्ड रोहित शर्मा के खाते में होगा दर्ज

रोहित शर्मा जब 19 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में पहला वनडे मैच खेलने उतरेंगे, तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 का जादुई आंकड़ा छू लेंगे. दरअसल, रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 500 मैच पूरे कर लेंगे. रोहित शर्मा यह महान उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के पांचवें और दुनिया के 11वें बल्लेबाज बन जाएंगे. भारत के लिए अभी तक केवल सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और राहुल द्रविड़ ही 500 या उससे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने की महान उपलब्धि हासिल कर पाए हैं.

दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले महान क्रिकेटर्स

1. सचिन तेंदुलकर - 664 मैच

2. महेला जयवर्धने - 652 मैच

3. कुमार संगकारा - 594 मैच

4. सनथ जयसूर्या - 586 मैच

5. रिकी पोंटिंग - 560 मैच

6. विराट कोहली - 550 मैच

7. महेंद्र सिंह धोनी - 538 मैच

8. शाहिद अफरीदी - 524 मैच

9. जैक कैलिस - 519 मैच

10. राहुल द्रविड़ - 509 मैच

11. इंजमाम-उल-हक - 499 मैच

12. रोहित शर्मा - 499 मैच

50 इंटरनेशनल शतक

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर को पर्थ में होने वाले पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा के निशाने पर एक ऐसा महारिकॉर्ड होगा, जिसे बनाकर एक बल्लेबाज महानता के स्तर को छू जाता है. रोहित शर्मा अगर इस मैच में भी शतक जड़ने में कामयाब रहते हैं तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 'शतकों' का महारिकॉर्ड बना देंगे. रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 50 शतक पूरा कर लेंगे. ऐसा करते ही 'हिटमैन' भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक ठोकने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे.

सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की कर लेंगे बराबरी

भारत के लिए अभी तक केवल सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 से ज्यादा शतक ठोके हैं. सचिन तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक और विराट कोहली के नाम 82 शतक दर्ज हैं. रोहित शर्मा के नाम फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में 49 शतक दर्ज हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर को पर्थ में होने वाले पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा एक और शतक जड़ देते हैं तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों का अर्धशतक पूरा करने वाले दुनिया के दसवें और भारत के केवल तीसरे ही बल्लेबाज होंगे.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट

Rohit Sharma

