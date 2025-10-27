रोहित शर्मा तोड़ेंगे युवराज का प्रचंड रिकॉर्ड, बनेंगे ऐसा करने वाले इकलौते सलामी बल्लेबाज

क्रिकेट का वनडे फॉर्मेट सबसे रोमांचक फॉर्मेटों में से एक माना गया है. इस फॉर्मेट में बल्लेबाज से लेकर गेंदबाज अपने प्रदर्शन के दम पर दुनिया भर के खिलाड़ियों के पसीने छुड़ा देते हैं. वनडे क्रिकेट में फिलहाल टीम इंडिया दुनिया की नंबर 1 टीम है. भारतीय टीम में कई स्टार खिलाड़ी हुए हैं. कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर क्रिकेट में खूब नाम कमाया है और एक से एक ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम किए हैं. यही नहीं उन्होंने इसी के साथ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच खिताब जीतने का कारनामा भी किया है.

सचिन तेंदुलकर

इस मामले में नंबर 1 पर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम नंबर 1 पर है. सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट के सबसे सफल खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने अपने करियर में खेले 463 वनडे मैचों के दौरान 62 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने का ऐतिहासिक महारिकॉर्ड दर्ज किया है.

विराट कोहली

लिस्ट में नंबर 2 पर भारत के रन मशीन विराट कोहली का नाम है. कोहली ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए आखिरी वनडे मैचों में 74 रनों की पारी खेलकर संगकारा का वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ध्वस्त किया था. बात करें अगर प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब के बारे में. तो विराट ने अपने करियर में 43 बार प्लेयर ऑफ द मैच बनने का कारनामा किया है.

सौरव गांगुली

इस मामले में नंबर पर 3 पर भारत के पूर्व कप्तान और दादा के नाम से मशहूर सौरव गांगुली का नाम कायम है. गांगुली ने अपने करियर के दौरान खेले कुल 311 वनडे मैचों में 31 बार प्लेयर ऑफ द मैच जीतने का रिकॉर्ड कायम किया है.

युवराज सिंह

लिस्ट में चौथे पायदान पर भारत के सिक्सर किंग युवराज सिंह का नाम मौजूद है. युवराज ने अपने वनडे करियर की शुरुआत साल 2000 में की थी और आखिरी मैच 2007 में खेला. उन्होंने अपने करियर के दौरान खेले 304 वनडे मैचों में 27 बार प्लेयर ऑफ द मैच जीतने का इतिहास कायम किया है.

रोहित शर्मा

लिस्ट में पांचवें और आखिरी भारतीय रोहित शर्मा हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए आखिरी मुकाबले में उन्होंने शानदार 121 रनों की पारी खेली. रोहित के इस पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. इसी के साथ रोहित ने अपने वनडे करियर का 27वां प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता. अब वह महज 1 अवार्ड और दूर हैं. रोहित जल्द ही युवराज सिंह के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देंगे.

