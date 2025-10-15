ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित रचेंगे इतिहास, ऐसा करने वाले बनेंगे पहले भारतीय, आसपास भी नहीं कोई

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से 3 मैचों के वनडे सीरीज की शुरुआत में अब बस 4 दिनों का समय रह गया है. भारतीय टीम आज यानी 15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो गई. दोनों देशों के बीच 5 टी20 और 3 वनडे मैच की सीरीज खेली जानी है. दोनों ही दिग्गज लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं. यह सीरीज इनके लिए बेहद अहम होने वाली है. 2027 वर्ल्ड कप को नजर में रखते हुए यह दौरा उनके आगे के करियर की राह तय करेगा. आपको बता दें कि रोहित शर्मा का पास एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हासिल करने का ऐतिहासिक मौका है. ऐसा करते ही वह भारत के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.

इतिहास रचने का मौका

गौरतलब है कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. उनका पिछला रिकॉर्ड भी बेहद शानदार रहा है. जब-जब वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं उनका बल्ला मानों आग उगल रहा होता है. रोहित के पास एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड हासिल करने का मौका है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैचों में 88 छक्के लगाए हैं. वह मात्र 12 छक्के दूर हैं. वह 12 छक्का जड़ते ही कंगारुओं के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्का जड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे.

ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन

रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी पिच पर और भारतीय पिचों पर भी जमकर रन बरसाए हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पिच पर अभी तक 30 मैचों की 30 पारियों में 53.24 की औसतक से 1328 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 171 रनों का रहा था. वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी शतक जड़ते-जड़ते रह गए थे.

रोहित का वनडे करियर

साल 2007 में आयरलैंड के खिलाफ अपने वनडे करियर की शुरुआत की. उन्होंने अपने करियर में खेले 273 मैचों की 265 पारियों में 48.90 की औसत से 11168 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 32 शतक और 58 अर्धशतक जमाए. रोहित ने अपने वनडे करियर के दौरान 3 दोहरे शतक जड़े. ऐसा करने वाले रोहित दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. उनका उच्चतम स्कोर 264 रनों का रहा है, जो कि श्रीलंका के खिलाफ आया.

