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रोहित प्लान से बाहर... विराट पर भी आ गया नया अपडेट, क्या है गंभीर और अगरकर का मास्टर प्लान?

रोहित शर्मा के आखिरी वनडे के बारे में आई खबर से सोशल मीडिया भरा पड़ा है. अफवाह तेज है कि लॉर्ड्स में रोहित अपने करियर का आखिरी मुकाबला खेलेंगे. अब फैंस विराट कोहली के फ्यूचर के बारे में भी सोचकर डर रहे हैं. विराट पर हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का क्या रुख था, इसके बारे में हम आपको बताते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 17, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:12 PM IST
रोहित प्लान से बाहर... विराट पर भी आ गया नया अपडेट, क्या है गंभीर और अगरकर का मास्टर प्लान?
Image Credit: Rohit Sharma

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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