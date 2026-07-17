रोहित प्लान से बाहर... विराट पर भी आ गया नया अपडेट, क्या है गंभीर और अगरकर का मास्टर प्लान?

रोहित शर्मा के आखिरी वनडे के बारे में आई खबर से सोशल मीडिया भरा पड़ा है. अफवाह तेज है कि लॉर्ड्स में रोहित अपने करियर का आखिरी मुकाबला खेलेंगे. अब फैंस विराट कोहली के फ्यूचर के बारे में भी सोचकर डर रहे हैं. इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शर्मा को साफ मैसेज मिल चुका है कि वह सेलेक्टर्स के फ्यूचर प्लान में नहीं हैं. लेकिन विराट पर हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का क्या रुख था, इसके बारे में हम आपको बताते हैं.