रोहित प्लान से बाहर... विराट पर भी आ गया नया अपडेट, क्या है गंभीर और अगरकर का मास्टर प्लान?

रोहित शर्मा के आखिरी वनडे के बारे में आई खबर से सोशल मीडिया भरा पड़ा है. अफवाह तेज है कि लॉर्ड्स में रोहित अपने करियर का आखिरी मुकाबला खेलेंगे. अब फैंस विराट कोहली के फ्यूचर के बारे में भी सोचकर डर रहे हैं. इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शर्मा को साफ मैसेज मिल चुका है कि वह सेलेक्टर्स के फ्यूचर प्लान में नहीं हैं. लेकिन विराट पर हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का क्या रुख था, इसके बारे में हम आपको बताते हैं.
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल सिलेक्शन कमेटी के यूके में चल रही मौजूदा सीरीज के बाद वनडे फॉर्मेट में रोहित को नहीं चुनेगा. अपने पिछले आठ वनडे मैचों में, रोहित ने कुल 241 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 30.1 और स्ट्राइक रेट 88.6 रहा है. उन्होंने एक हाफ-सेंचुरी भी लगाई है. सेलेक्टर्स यशस्वी जायसवाल जैसे युवा बल्लेबाजों को तरजीह देने का प्लान कर रहे हैं.
रिपोर्ट में बताया गया कि सेलेक्टर्स के फैसले से रोहित शर्मा खुश नहीं थे और उन्होंने बीसीसीआई के अधिकारियों से बात भी की. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक "नेशनल सेलेक्टर चाहते हैं कि यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने तीन पारियों में दो शतक लगाए हैं, उन्हें ज्यादा मौके मिलें. लगभग 20 मैच होने हैं, और जायसवाल को वे 20 मैच मिलने चाहिए."
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स्टार विराट कोहली ने टेस्ट रिटायरमेंट रोहित शर्मा के साथ ही लिया था. उन्होंने रोहित के ऐलान के कुछ दिन बाद ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट से रिटायरमेंट लिया था. अब वनडे पर भी यही संशय है. रिपोर्ट के मुताबिक हेड कोच गौतम गंभीर और अगरकर इस बात पर सहमत हैं कि अपनी फॉर्म और फिटनेस को देखते हुए विराट कोहली टीम में अपने आप चुने जाने वाले खिलाड़ी हैं, जबकि रोहित के मामले में ऐसा नहीं है.