रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं? महान ओपनर मैथ्यू हेडन ने सुना दिया अपना फैसला

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर मैथ्यू हेडन ने रोहित शर्मा को भारत की वनडे कप्तानी से हटाए जाने के फैसले को एक 'दिलचस्प कदम' बताया है. मैथ्यू हेडन का मानना है कि अगर रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2027 खेलने में सफल होते हैं, तो यह 'बोनस' होगा. मैथ्यू हेडन ने जियोहॉटस्टार पर कहा, 'रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना एक दिलचस्प कदम था. मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी शानदार जीत के बाद चयनकर्ता सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान दे रहे हैं.

रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं?

38 साल की उम्र में, और वर्ल्ड कप से पहले कुछ साल बाकी हैं. रोहित अपनी उम्र की वजह से थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं. प्रतिभा और उत्कृष्टता हमेशा देखने को मिलती है. न केवल निजी प्रदर्शन के मामले में, बल्कि एक टीम के रूप में भारत की सफलता के मामले में भी रोहित का प्रदर्शन शानदार रहा है. यह बिल्कुल विराट और धोनी के युग की तरह है, जब टीम ने काफी सफलताएं हासिल की थीं.'

मैथ्यू हेडन ने सुना दिया अपना फैसला

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, 'मुझे लगता है कि शुभमन गिल को कप्तानी सौंपना, यह सुनिश्चित करना कि वह सभी फॉर्मेट में टीम का जिम्मा संभाले और खासतौर पर रोहित शर्मा के ड्रेसिंग रूम में रहते हुए उन्हें नेतृत्व क्षमता सीखने में मदद करना एक तरह से 'बीमा पॉलिसी' है. अगर रोहित अगले वर्ल्ड कप में जगह बना लेते हैं, तो यह एक बोनस होगा.'

19 अक्टूबर से वनडे सीरीज शुरू होगी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज शुरू होगी. पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा. इसके बाद दोनों देश 23 अक्टूबर को एडिलेड में आमने-सामने होंगे. 25 अक्टूबर को भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा मैच सिडनी में आयोजित होगा. रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली भी इस सीरीज में खेलते नजर आएंगे. भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें वनडे के बाद पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेंगी. यह मैच 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 2 नवंबर, 6 नवंबर और 8 नवंबर को खेले जाने हैं.