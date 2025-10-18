Advertisement
trendingNow12966514
Hindi Newsक्रिकेट

रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं? महान ओपनर मैथ्यू हेडन ने सुना दिया अपना फैसला

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर मैथ्यू हेडन ने रोहित शर्मा को भारत की वनडे कप्तानी से हटाए जाने के फैसले को एक 'दिलचस्प कदम' बताया है. मैथ्यू हेडन का मानना है कि अगर रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2027 खेलने में सफल होते हैं, तो यह 'बोनस' होगा. मैथ्यू हेडन ने जियोहॉटस्टार पर कहा, 'रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना एक दिलचस्प कदम था. मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी शानदार जीत के बाद चयनकर्ता सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान दे रहे हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 18, 2025, 08:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं? महान ओपनर मैथ्यू हेडन ने सुना दिया अपना फैसला

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर मैथ्यू हेडन ने रोहित शर्मा को भारत की वनडे कप्तानी से हटाए जाने के फैसले को एक 'दिलचस्प कदम' बताया है. मैथ्यू हेडन का मानना है कि अगर रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2027 खेलने में सफल होते हैं, तो यह 'बोनस' होगा. मैथ्यू हेडन ने जियोहॉटस्टार पर कहा, 'रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना एक दिलचस्प कदम था. मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी शानदार जीत के बाद चयनकर्ता सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान दे रहे हैं.

रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं?

38 साल की उम्र में, और वर्ल्ड कप से पहले कुछ साल बाकी हैं. रोहित अपनी उम्र की वजह से थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं. प्रतिभा और उत्कृष्टता हमेशा देखने को मिलती है. न केवल निजी प्रदर्शन के मामले में, बल्कि एक टीम के रूप में भारत की सफलता के मामले में भी रोहित का प्रदर्शन शानदार रहा है. यह बिल्कुल विराट और धोनी के युग की तरह है, जब टीम ने काफी सफलताएं हासिल की थीं.'

Add Zee News as a Preferred Source

मैथ्यू हेडन ने सुना दिया अपना फैसला

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, 'मुझे लगता है कि शुभमन गिल को कप्तानी सौंपना, यह सुनिश्चित करना कि वह सभी फॉर्मेट में टीम का जिम्मा संभाले और खासतौर पर रोहित शर्मा के ड्रेसिंग रूम में रहते हुए उन्हें नेतृत्व क्षमता सीखने में मदद करना एक तरह से 'बीमा पॉलिसी' है. अगर रोहित अगले वर्ल्ड कप में जगह बना लेते हैं, तो यह एक बोनस होगा.'

19 अक्टूबर से वनडे सीरीज शुरू होगी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज शुरू होगी. पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा. इसके बाद दोनों देश 23 अक्टूबर को एडिलेड में आमने-सामने होंगे. 25 अक्टूबर को भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा मैच सिडनी में आयोजित होगा. रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली भी इस सीरीज में खेलते नजर आएंगे. भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें वनडे के बाद पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेंगी. यह मैच 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 2 नवंबर, 6 नवंबर और 8 नवंबर को खेले जाने हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

'आतंक पर अमेरिकी सेना-PAK फौज एकसाथ, पाकिस्तान का DNA...' टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
Tony abott
'आतंक पर अमेरिकी सेना-PAK फौज एकसाथ, पाकिस्तान का DNA...' टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
rishi sunak news
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
Baba Ramdev
"विपक्ष का कोई भी नेता पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता", रामदेव ने किस बात पर कहा?
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
DNA
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
rajnath singh
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
bangladesh
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
Raj Thackeray
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
Sri Lanka
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
Bihar Assembly elections
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर
Monsoon
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर