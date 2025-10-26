'रोहित शर्मा 2027 का वनडे विश्व कप खेलेंगे फिर संन्यास लेंगे', 'हिटमैन' को लेकर किसने किया ये बड़ा ऐलान?

Rohit Sharma: टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा इस वक्त चर्चा में हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई तीन मैचों की वनडे सीरीज में रोहित ने कमाल किया और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे. सिडनी के मैदान पर आखिरी वनडे में उन्होंने 121 रनों की यादगार पारी खेली और ये साबित कर दिया कि उनके रन बनाने की भूख बाकी है. यह उनके करियर का 50वां इंटरनेशनल शतक भी था, जिसके दम पर उन्होंने रिकॉर्ड की बारिश की. इस यादगार पारी के बाद हिटमैन को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है. जिसमें कहा गया कि रोहित शर्मा वनडे विश्व कप 2027 खेलेंगे और उसके बाद संन्यास लेंगे. ये ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि उनके बचपन के कोच दिनेश लाड ने किया है.

रोहित शर्मा के बचपन के कोच दिनेश लाड ने मीडिया से बातचीत में माना कि रोहित शर्मा अभी भी फिट और भूखे खिलाड़ी हैं. उन्होंने 121रनों की पारी पर खुशी जाहिर की और कहा कि रोहित ने आज जिस तरह से बल्लेबाजी की और भारत की जीत में योगदान दिया, मैच देखकर बहुत अच्छा लगा. वह 2027 का वनडे विश्व कप खेलेंगे और उसके बाद संन्यास ले लेंगे.'

Most ODI Hundreds by Visiting batter in England - Rohit Sharma
Most ODI Hundreds by Visiting batter in Australia - Rohit Sharma
THE MASTER OF ODIs pic.twitter.com/JCqtTUZkxL
— Johns. (@CricCrazyJohns) October 25, 2025

कोहली पर क्या बोले रोहित शर्मा के कोच?

रोहित के अलावा विराट कोहली को लेकर भी दिनेश लाड ने बड़ी बात कही. कोहली पर्थ और एडिलेड में लगातार दो बार शून्य पर आउट हो गए थे और फिर एडिलेड में उन्होंने 74 रन बनाए. इसे लेकर उन्होंने कहा कि 'विराट के बारे में हर दिन गलतफहमियां होती हैं. वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी और कहीं भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. आज उन्होंने जिस तरह से खेला, वह अच्छा लग रहा है. सचिन ने काफी पहले एक समारोह में कहा था कि रोहित और विराट ऐसे खिलाड़ी होंगे जो उनके रिकॉर्ड तोड़ देंगे. दोनों का अपने रिकॉर्ड के करीब पहुंचना वाकई अच्छा लग रहा है.'

वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के आंकड़े

रोहित शर्मा ने तीन मैचों की इस सीरीज में कमाल की बैटिंग की. वनडे में वो 14 बॉल पर 8 रन बना पाए थे, लेकिन इसके बाद रोहित ने कंगारू गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. दूसरे वनडे में उन्होंने 97 बॉल पर 73 रन ठोके थे, लेकिन शतक पूरा नहीं कर पाए थे. इसके बाद तीसरे वनडे में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया. सिडनी के मैदान पर हिटमैन ने 121 रनों की यादगार पारी खेली. इन तीनों पारियों को मिलाकर उन्होंने 101 की औसत से कुल 202 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 1 फिफ्टी शामिल रही.

रोहित ने बंद कर दी सबकी बोलती

38 साल के रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा 201 रन बनाकर खुद को साबित कर दिया और आलोचकों को बल्ले से करारा जवाब दिया. वनडे सीरीज से पहले उनके इस फॉर्मेट की कप्तानी छीन लगी थी थी, इस फैसले के बाद सभी को लगा था कि ये दौरा उनके करियर का आखिरी टूर है, लेकिन रोहित ने सिडनी में करियर का 50वां शतक ठोक इस बात का ऐलान किया है कि वो वनडे विश्व कप 2027 खेलना चाहते हैं. उनके रन बनाने की भूख अभी भी बाकी है. सेलेक्टर्स की तरफ से भी ये संकेत दिए गए थे कि रोहित-विराट के लिए यह दौरा खुद को साबित करने वाला है. सिडनी में दोनों ने 168 रनों की साझेदारी कर ये बता दिया रोहित-कोहली में अभी बहुत जान बाकी है.

