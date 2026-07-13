टीम इंडिया के फैंस के लिए खुशखबरी, रोहित शर्मा ने मचाया चौके-छक्कों का तूफान, ODI सीरीज से पहले इंग्लैंड के खेमे में फैलेगी दहशत

टीम इंडिया के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. भारत के महान बल्लेबाज और विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज से पहले चौके-छक्कों का तूफान मचाया है. रोहित शर्मा के इस रौद्र रूप को देखकर इंग्लैंड की टीम में दहशत फैल जाएगी. भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला 14 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे (IST) बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा.
टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर ट्रेनिंग सेशन के दौरान नेट्स में चौके-छक्के उड़ाते नजर आए. रोहित शर्मा ने दो घंटे का सेशन फील्डिंग ड्रिल से शुरू किया और फिर बैटिंग के लिए नेट्स पर चले गए. फील्डिंग कोच टी. दिलीप की मदद से, रोहित शर्मा ने धूप में लंबे समय तक खेलने के लिए खुद को तैयार करने में काफी समय बिताया. जब वनडे कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली और केएल राहुल ने नेट्स पर अपनी लंबी बैटिंग जारी रखी, तो रोहित किनारे चले गए और बाकी भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की, जिसमें कुलदीप यादव भी शामिल थे, जो अपनी बैटिंग की बारी का इंतजार कर रहे थे.
जब शुभमन गिल, विराट कोहली और केएल राहुल हट गए, तो रोहित शर्मा गुरनूर बरार के बगल वाले नेट में चले गए. शुरुआती कुछ गेंदों पर असहज महसूस करने के बाद, भारत के पूर्व कप्तान ने एंड बदलने का फैसला किया. इस बदलाव के बाद अच्छी लय में दिखने पर, रोहित शर्मा ने सपोर्ट स्टाफ से एक और बदलाव करने को कहा. स्पिन बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले के प्रैक्टिस सेशन में शामिल होने के साथ, भारतीय थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट नुवान सेनाविरात्ने, दयानंद गारानी और राघवेंद्र उर्फ रघु ने एजबेस्टन ग्राउंड क्रू के साथ मिलकर नेट की जाली को ठीक करने का काम किया.
Virat Kohli and Rohit Sharma in the nets. pic.twitter.com/MjbggymH7g
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 13, 2026
इसके बाद रोहित शर्मा ने अगले आधे घंटे तक ओपन-नेट मैच सिमुलेशन फॉर्मेट में बैटिंग की. ऑफ साइड पर अपनी दाईं ओर फील्डर्स के होने के बावजूद, रोहित शर्मा ने कई बार गैप में शॉट खेले और एक बार तो गेंद बाहरी फेंस के नीचे चली गई, जिसे लाने के लिए सिक्योरिटी टीम को भागना पड़ा. जैसे-जैसे समय बीता, अपने प्रदर्शन से ज्यादा संतुष्ट दिखते हुए रोहित शर्मा ने सवा चार बजे अपना बैटिंग सेशन खत्म किया, जो टीम के एजबेस्टन पहुंचने के तीन घंटे बाद हुआ.
इससे पहले, 37 साल के विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह, बरार और बर्मिंघम के एक लोकल क्लब के युवा तेज गेंदबाज की कुछ तेज और खतरनाक गेंदों का सामना किया. शनिवार को अपनी ओपनिंग बैटिंग प्रैक्टिस का ज्यादातर समय स्पिन का सामना करने में बिताने के बाद, विराट कोहली ने रविवार का सेशन सीम बॉलर्स का सामना करते हुए शुरू किया, जबकि केएल राहुल और गिल ने उनके साथ जिम्मेदारियां बांटीं. इस जबरदस्त बैटिंग सेशन में, कोहली सीमर्स के सामने थोड़े घबराए हुए दिखे, लेकिन स्पिनर्स के सामने आते ही वे शांत और सहज हो गए.