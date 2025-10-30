सिर्फ 9 रन दूर... खतरे में रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचाने को तैयार ये बल्लेबाज

2024 में भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताकर रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था. उन्होंने इस फॉर्मेट में कई ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जो अब तक कायम हैं. इन्हीं में से एक पर खतरा मंडरा रहा है. दरअसल, उनका इस फॉर्मेट में बनाया गया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने की कगार पर है. पाकिस्तान का एक बल्लेबाज 9 रन बनाते ही इस रिकॉर्ड पर अपना कब्जा जमा लेगा.

खतरे में रोहित शर्मा का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

दरअसल, हम यहां जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान हैं. जी हां, रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बनाने वाले बल्लेबाज हैं. 159 मैचों के अपने लंबे करियर में उन्होंने 4231 रन बनाए. रोहित के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 5 शतक लगाने का भी रिकॉर्ड है. इसके अलावा उन्होंने 32 अर्धशतक भी बनाए. रोहित के नाम 2025 टी20 इंटरनेशनल छक्के भी हैं. वह टी20 इंटरनेशनल में 200 से ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं.

तोड़ने से 9 रन दूर ये बल्लेबाज

पाकिस्तान के बाबर आजम के पास रोहित शर्मा के इस रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका है. वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं. बाबर आजम ने 129 मैचों में 4223 रन बनाए हैं. वह 9 रन और बनाते ही रोहित शर्मा को पीछे छोड़ देंगे और इस फॉर्मेट के टॉप रन स्कोरर बन जाएंगे. बाबर आजम टी20 इंटरनेशनल में तीन शतक लगा चुके हैं. विराट कोहली सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 4188 रन के साथ इस फॉर्मेट को अलविदा कहा.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

रोहित शर्मा - 4231 रन

बाबर आजम - 4223 रन

विराट कोहली - 4188 रन

जोस बटलर - 3869 रन

पॉल स्टर्लिंग - 3710 रन