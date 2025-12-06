जीत के शोर में दबा पार्टनरशिप का रिकॉर्ड.. खत्म होने से बची सचिन-गांगुली की बादशाहत, 24 साल पहले रचा था इतिहास

IND vs SA: भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के करो या मरो के मुकाबले में 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. जीत के साथ भारत ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया. जीत का शोर इतना तेज है कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के पार्टनरशिप के रिकॉर्ड के बारे में कोई बात करता नजर नहीं आ रहा है. दोनों की पार्टनरशिप इतनी जोरदार थी कि सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के 24 साल पुराने महारिकॉर्ड पर भी ग्रहण लग गया था. हालांकि, रोहित शर्मा के शतक से चूकने से ये रिकॉर्ड बाल-बाल बच गया.

टीम इंडिया की शानदार शुरुआत

टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 271 रन का आसान लक्ष्य दिया. टीम इंडिया की शुरुआत शानदार थी. रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों ओपनर्स ने खूंटा गाड़ लिया था. दोनों के बीच 155 रन की पार्टनरशिप देखने को मिली. रोहित शर्मा 75 के स्कोर पर आउट हो गए जबकि यशस्वी ने नाबाद शतकीय पारी खेली. उन्होंने 116 रन बनाए जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे. रोहित के शतक से चूकने से सचिन-गांगुली की ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बाल-बाल बच गया.

सचिन-गांगुली की बादशाहत

रोहित-जायसवाल की जोड़ी के नाम साउथ अफ्रीका के विरुद्ध वनडे इतिहास में पहले विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी भारतीय साझेदारी का रिकॉर्ड है. इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली शीर्ष पर हैं, जिनके बीच 5 अक्टूबर 2001 को जोहान्सबर्ग में खेले गए वनडे मुकाबले में पहले विकेट के लिए 193 रन की साझेदारी हुई थी. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे इतिहास में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड गैरी कर्स्टन और हर्शल गिब्स के नाम पर है, जिन्होंने 9 मार्च 2000 को कोच्चि में पहले विकेट के लिए 235 रन जोड़े थे.

कोहली-गायकवाड़ के नाम ये रिकॉर्ड

भारत की तरफ से विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 दिसंबर 2025 को तीसरे विकेट के लिए 195 रन जोड़े थे. ऐसा 10वीं बार था, जब भारत की तरफ से साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 100 से ज्यादा रन की ओपनिंग साझेदारी हुई. रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट में पहले विकेट के लिए अब तक 35 बार शतकीय साझेदारी का हिस्सा रहे हैं. इस फेहरिस्त में उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर (40) हैं.