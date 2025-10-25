Advertisement
Rohit-Virat Pair Record: 47380 रन, 131 शतक, रोहित-विराट ने कर दिया बड़ा कमाल, सिडनी का मैदान बना गवाह

Rohit-Virat Pair Record: रोहित शर्मा और विराट कोहली पिछले करीब 2 दशक से टीम इंडिया का हिस्सा हैं. रोहित ने जहां 2007 में डेब्यू किया था तो वहीं विराट ने 2008 में. तब से लेकर अब तक ये दोनों लगातार टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं और अब अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर भी हैं. इतने सालों तक एक साथ खेलने वाले रोहित-विराट की जोड़ी ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक बड़ा कमाल कर दिया है.

Oct 25, 2025, 12:26 PM IST
Rohit-Virat Pair Record:  रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम इंडिया का दिल और धड़कन कहा जाता है. ये जोड़ी जब भी मैदान पर होती है तो विरोधी टीमें खौफ में रहती हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में इस जोड़ी ने एक खास मुकाम हासिल कर लिया है. रो-को की इस जोड़ी ने एक खास मामले में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की जोड़ी की बराबरी की है. सिडनी का मैदान इस नए कारनामे का गवाह बना है. 

दरअसल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे सिडनी वनडे में एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला. टीम इंडिया के दो दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित कर दिया.दोनों खिलाड़ियों ने अब तक 391 अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक साथ मैदान साझा कर लिया है. इससे पहले ये कमाल सिर्फ सचिन तेंदुलकर-राहुल द्रविड़ की जोड़ी कर पाई थी, जिसकी अब रोहित-विराट ने बराबरी कर ली है. 

अगले मैच में इतिहास रच देगी रोहित-विराट की जोड़ी

भारतीय क्रिकेट में कोहली और रोहित का साथ पिछले एक दशक से टीम की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी रहा है. दोनों ने न केवल रन बनाए हैं, बल्कि भारत को कई यादगार जीतें भी दिलाई हैं. टेस्ट, वनडे और टी20—तीनों प्रारूपों में इनका योगदान बेहतरीन रहा है. रोहित-विराट अब एक और मैच एक साथ खेल लेते हैं तो वो भारत के लिए सबसे ज्यादा मुकाबले एक साथ खेलने वाली जोड़ी बन जाएगी. 

भारत के लिए एक साथ सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली जोड़ियां

अब तक भारत के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैचों में साथ खेलने वाले जोड़ियों की लिस्ट में कोहली-रोहित और सचिन-द्रविड़ 391-391 मैचों के साथ संयुक्त रूप से टॉप पर हैं. इनके बाद बाद राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली की जोड़ी है, जिसने मिलकर कुल 369 मैचों खेले थे. 

  • 391- सचिन/द्रविड़
  • 369- द्रविड़/गांगुली
  • 367- सचिन/कुंबले
  • 341- सचिन/गांगुली
  • 309- कोहली/जडेजा
  • 292- सचिन/अजहर
  • 285- कोहली/धोनी

भारतीय टीम के मजबूत स्तंभ हैं रोहित-विराट

रोहित और कोहली दोनों ही मौजूदा भारतीय टीम के स्तंभ हैं. एक ओपनिंग में टीम को मजबूत शुरुआत देता है, तो दूसरा मिडिल ऑर्डर में पारी को संभालता है और फिनिश करता है. दोनों के बीच बढ़िया तालमेल रहा है. कोहली के नाम तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए 553 मैचों में 27599 रन हैं, जबकि रोहित ने अपने करियर में 502 मैच खेलकर 19781 रन किए हैं.

रोहित-विराट ने मिलकर बनाए 47380 रन, 131 शतक 

टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में रोहित-विराट दोनों के रन जोड़ लिए जाएं तो 47380 होते हैं. इन दोनों ने मिलाकर 131 सेंचुरी ठोकी हैं, जिनमें विराट के नाम 82 जबकि रोहित के नाम 49 शतक हैं. रोहित-विराट टेस्ट और टी20 को अलविदा कह चुके हैं और अब सिर्फ वनडे खेलते हैं. दोनों 2027 में होने वाला वनडे विश्व कप खेलना चाहते हैं.

