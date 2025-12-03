Advertisement
रायपुर में आएगा RO-KO का तूफान... रोहित शर्मा-विराट कोहली के निशाने पर अब ये महारिकॉर्ड, देख लें लिस्ट

India vs South Africa 2nd ODI: रोहित शर्मा और विराट कोहली बुधवार (3 दिसंबर)को रायपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में फिर से जोरदार प्रदर्शन करने उतरेंगे. इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों ने अक्टूबर में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में दूसरे विकेट के लिए 168 रन की अटूट पार्टनरशिप करके समय को पीछे कर दिया था.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 03, 2025, 11:51 AM IST
India vs South Africa 2nd ODI: रोहित शर्मा और विराट कोहली बुधवार (3 दिसंबर)को रायपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में फिर से जोरदार प्रदर्शन करने उतरेंगे. इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों ने अक्टूबर में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में दूसरे विकेट के लिए 168 रन की अटूट पार्टनरशिप करके समय को पीछे कर दिया था. रोहित और कोहली क्रमशः 121 और 74 रन बनाकर नाबाद रहे, जिससे भारत ने नौ विकेट से आसान जीत हासिल की. उसके बाद रविवार को रांची के JSCA स्टेडियम में रोहित और कोहली की जोड़ी ने लगातार दूसरी सेंचुरी पार्टनरशिप की और दूसरे विकेट के लिए 136 रन जोड़े. इस बार कोहली ने 135 और रोहित ने 57 रन बनाए.

2 साल बाद रायपुर में उतरेंगे रोहित-कोहली

रांची वनडे को 12 रनों से जीतने के बाद अब टीम इंडिया की नजर रायपुर में एक और जीत हासिल करने पर होगी. इस मैच को अगर टीम इंडिया जीत लेती है तो वह सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर लेगी. रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में दोनों पूर्व भारतीय कप्तान एक बार फिर बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करने उतरेंगे. वहां के क्रिकेट फैंस 2 साल बाद इन दो दिग्गजों को देखेंगे. पिछली बार 2023 में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को वनडे मैच में यहां हराया था. तब रोहित ने 51 और कोहली ने 11 रन बनाए थे.

निशाने पर संगकारा-दिलशान का रिकॉर्ड

विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी वनडे में सेंचुरी पार्टनरशिप के मामले में दूसरी सबसे सफल जोड़ी हैं. रविवार को रांची में श्रीलंका के कुमार संगकारा और तिलकरत्ने दिलशान की 20 सेंचुरी पार्टनरशिप की बराबरी कर ली थी. अगर दोनों भारतीय सुपरस्टार लगातार तीसरी बार 100 रन की पार्टनरशिप करते हैं, तो वे 21 ऐसी पार्टनरशिप के साथ दूसरे नंबर पर अकेले आ जाएंगे. इसके बाद वह सिर्फ सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के 26 सेंचुरी पार्टनरशिप से पीछे रहेंगे.

जैक्स कैलिस को पीछे छोड़ सकते हैं रोहित

रोहित शर्मा महान साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर जैक्स कैलिस को पीछे छोड़कर वनडे में आठवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं. इसके लिए उन्हें 153 रन औ बनाने होंगे. वह पहले से ही इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं.

गांगुली की बराबरी करने का मौका

रोहित इस साल 600 वनडे रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनने से भी 39 रन दूर हैं. अगर वह बुधवार को शतक बनाते हैं तो वह टॉप तीन में आ सकते हैं. अगर रोहित बुधवार को लगातार चौथी बार यह मुकाम ( 50 या उससे अधिक रन) हासिल कर लेते हैं, तो वे भारत के लिए सौरव गांगुली के 94 50-प्लस स्कोर की बराबरी कर लेंगे. इस तरह ‘हिटमैन’ वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा फिफ्टी-प्लस स्कोर की ऑल-टाइम लिस्ट में ‘दादा’ के साथ संयुक्त रूप से नौवें स्थान पर आ जाएंगे.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs South AfricaRohit SharmaVirat Kohli

