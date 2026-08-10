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Explainer: श्रीलंका में इस बल्लेबाज को बनना होगा टीम इंडिया का 'हनुमान', चल गया बल्ला तो 'लंका दहन' तय!

श्रीलंका में टीम इंडिया की अग्निपरीक्षा होने वाली है. दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा. भारतीय टीम 9 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट खेलने वाली है. वैसे तो शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल से रनों की उम्मीद होगी, लेकिन श्रीलंका में टीम इंडिया का 'हनुमान' केएल राहुल बन सकते हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 10, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:29 AM IST
Explainer: श्रीलंका में इस बल्लेबाज को बनना होगा टीम इंडिया का 'हनुमान', चल गया बल्ला तो 'लंका दहन' तय!
Image Credit: श्रीलंका में इस बल्लेबाज को बनना होगा टीम इंडिया का &#039;हनुमान&#039; (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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