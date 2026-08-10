Explainer: श्रीलंका में इस बल्लेबाज को बनना होगा टीम इंडिया का 'हनुमान', चल गया बल्ला तो 'लंका दहन' तय!

पिछले साल की दुर्गति को पीछे छोड़कर टीम इंडिया एक बार फिर टेस्ट की अग्निपरीक्षा देने के लिए तैयार है. ये इम्तेहान आसान नहीं है, क्योंकि लक्ष्य श्रीलंका को उनके घर पर हराने का है. 9 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलने वाली है. मौजूदा स्क्वॉड में सिर्फ 3 ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पिछली बार श्रीलंका आए थे. शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल भी इस देश में अपना पहला टेस्ट खेलेंगे. टीम इंडिया को शुभमन के बल्ले से तो रनों की जरूरत होगी, लेकिन इस सीरीज में कप्तान से बड़ा रोल उपकप्तान का रहेगा. जी हां, 'लंका दहन' करने के लिए केएल राहुल को टीम इंडिया का 'हनुमान' बनना होगा.