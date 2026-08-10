Explainer: श्रीलंका में इस बल्लेबाज को बनना होगा टीम इंडिया का 'हनुमान', चल गया बल्ला तो 'लंका दहन' तय!

पिछले साल की दुर्गति को पीछे छोड़कर टीम इंडिया एक बार फिर टेस्ट की अग्निपरीक्षा देने के लिए तैयार है. ये इम्तेहान आसान नहीं है, क्योंकि लक्ष्य श्रीलंका को उनके घर पर हराने का है. 9 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलने वाली है. मौजूदा स्क्वॉड में सिर्फ 3 ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पिछली बार श्रीलंका आए थे. शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल भी इस देश में अपना पहला टेस्ट खेलेंगे. टीम इंडिया को शुभमन के बल्ले से तो रनों की जरूरत होगी, लेकिन इस सीरीज में कप्तान से बड़ा रोल उपकप्तान का रहेगा. जी हां, 'लंका दहन' करने के लिए केएल राहुल को टीम इंडिया का 'हनुमान' बनना होगा.
भारतीय स्क्वॉड में शामिल सभी बल्लेबाजों में से केएल राहुल ही एकमात्र ऐसे हैं, जिनके पास श्रीलंका में टेस्ट खेलने का अनुभव है. उन्होंने 2015 और 2017 में श्रीलंका का दौरा किया था. विराट कोहली की कप्तानी में इन दोनों सीरीज में टीम इंडिया को जीत मिली थी. राहुल पड़ोसी मुल्क में जीत का स्वाद चख चुके हैं और वो यहां की परिस्थियों को बाकी बल्लेबाजों से ज्यादा जानते हैं.
वैसे भी फैंस केएल राहुल को 'संकट मोचन' कहते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में उन्होंने ODI क्रिकेट में टीम के लिए कई अहम पारियां खेली हैं. 2014 में टेस्ट डेब्यू करने वाले राहुल अब भारतीय टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं. वो ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे और उनकी जिम्मेदारी एक तरफ से छोर संभालने की होगी. राहुल डटे रहे तो रन भी आते रहेंगे और उनके इर्द-गिर्द बाकी बल्लेबाज भी आत्मविश्वास के साथ खेल सकेंगे.
जब केएल राहुल ने 2015 में पहली बार श्रीलंका का दौरा किया था, तब वो एक युवा बल्लेबाज थे, जो टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे. इस दौरे को खास बनाते हुए उन्होंने सीरीज के दूसरे टेस्ट में शानदार शतक जड़कर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. कोलंबो में खेले गए टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 108 रन बनाए थे. ये उनके टेस्ट करियर का दूसरा शतक था. 2015 और 2017 दौरे को मिलाकर केएल राहुल ने श्रीलंका में 5 टेस्ट खेले हैं और 33.50 की औसत से 268 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं.
श्रीलंका के खिलाफ आगामी सीरीज में केएल राहुल के साथ-साथ कप्तान शुभमन गिल का भी अहम रोल होगा. वो पिछले एक साल से बल्लेबाजी क्रम के सबसे मुख्य हथियार साबित हुए हैं. शुभमन ने पिछले 5 टेस्ट पारियों में तीन बार 50 रन का आंकड़ा पार किया है, जिसमें 2 शतक शामिल है. शुभमन गिल ने अभी तक भारत के लिए 41 टेस्ट खेले हैं और 44.31 की औसत से 2969 रन बनाए हैं. 2025 में उन्होंने बल्ले से धमाल मचाते हुए 16 पारियों में 5 शतक की मदद से 983 रन बनाए थे.
केएल राहुल ने श्रीलंका के खिलाफ अभी तक 7 टेस्ट की 11 पारियों में 32.18 की औसत से 354 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल है. बात करें शुभमन गिल की तो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अभी तक कोई टेस्ट नहीं खेला है. यही वजह है कि इस सीरीज में उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल केएल राहुल का रहेगा.
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, औकीब नबी, सरफराज खान
पहला टेस्ट: 15-19 अगस्त, गॉल, गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम
दूसरा टेस्ट: 23-27 अगस्त, कोलंबो, सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब