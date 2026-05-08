RCB की लुटिया डुबो रहे ये 2 'फ्लॉप' खिलाड़ी, 10 मैचों से बने टीम पर बोझ, बाहर नहीं किया तो टूटेगा प्लेऑफ का सपना

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन प्लेइंग इलेवन में अभी तक ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं. टीम मैनेजमेंट ने ज्यादातर उन्हीं खिलाड़ियों को मौका दिया है, जो पिछले सीजन उनके हीरो थे. हालांकि, आईपीएल 2026 में 2 खिलाड़ी टीम के लिए विलेन साबित हो रहे हैं.
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IPL 2026 के 50वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने लगातार 6 मैचों में हार के बाद आखिरकार जीत का स्वाद चखा. इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रनों से हराकर इस सीजन का हिसाब बराबर कर लिया. प्लेऑफ के करीब आकर डिफेंडिंग चैंपियन की गाड़ी जीत के पटरी से उतर गई है, जो उनके लिए चिंता का विषय है. पिछले मुकाबले में भी रजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम को गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो RCB अभी भी 10 मैचों में 6 जीत के साथ तीसरे स्थान पर है. उनके खाते में फिलहाल 12 अंक हैं. प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए आरसीबी को बाकी बचे 4 मुकाबले में से कम से कम 2 मैचों में जीत की दरकार है. हालांकि, प्लेइंग इलेवन में मौजूद 2 खिलाड़ियों की वजह से उनका प्लेऑफ में पहुंचने का सपना टूट भी सकता है.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन प्लेइंग इलेवन में अभी तक ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं. टीम मैनेजमेंट ने ज्यादातर उन्हीं खिलाड़ियों को मौका दिया है, जो पिछले सीजन उनके हीरो थे. हालांकि, आईपीएल 2026 में 2 खिलाड़ी टीम के लिए विलेन साबित हो रहे हैं. हम बात कर रहे हैं विदेशी ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड और भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा की, जिनका फॉर्म पिछले कुछ समय से बेहद खराब रहा है. IPL 2026 में दोनों को लगातार 10 मौके मिल चुके हैं. किसी भी टूर्नामेंट के लिए 10 मौके बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन रोमारियो और जितेश ने इन मौकों के साथ इंसाफ नहीं किया है.
पिछले सीजन आरसीबी को चैंपियन बनाने में जितेश शर्मा का अहम योगदान रहा था. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 15 मैचों में 176.35 की स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए थे. लखनऊ के खिलाफ इकाना स्टेडियम में उन्होंने 85 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी. हालांकि, इस सीजन में वो बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. अब तक खेले गए 10 मैचों में उन्होंने 8.00 की साधारण औसत और 108.47 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 64 रन बनाए हैं. गुरुवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में भी जितेश सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.
सबसे बड़ी मुसीबत बने रोमारियो शेफर्ड
जितेश शर्मा की तरह ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड का प्रदर्शन भी बेहद शर्मनाक रहा है. वो ना बल्लेबाजी से छाप छोड़ पा रहे हैं और गेंदबाजी से तो हाल बिल्कुल बुरा है. कप्तान रजत पाटीदार हर मुकाबले में उनका इस्तेमाल बतौर छठा गेंदबाज के रूप में करते हैं और शेफर्ड करीब 16 की इकॉनमी से रन लूटा रहे हैं.
आरसीबी को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बाकी बचे 4 मैचों में से 2 में जीत हासिल करनी होगी. उनका अगला मुकाबला रविवार, 10 मई को मुंबई इंडियंस से होगा. RCB की प्लेइंग इलेवन में दो बड़े बदलाव हो सकते हैं. जितेश शर्मा और रोमारियो शेफर्ड की छुट्टी हो सकती है. इन दोनों की जगह प्लेइंग इलेवन में जॉर्डन कॉक्स और वेंकटेश अय्यर की एंट्री हो सकती है. वहीं, अगर टीम मैनेजमेंट चाहे तो वेंकटेश अय्यर को बतौर ओपनर इस्तेमाल कर जैकब बेथेल को भी बाहर कर सकती है, जिनका प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा है.
रविवार, 10 मई: आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस, रायपुर
बुधवार, 13 मई: आरसीबी बनाम केकेआर, रायपुर
रविवार, 17 मई: आरसीबी बनाम पंजाब किंग्स, धर्मशाला
शुक्रवार, 22 मई: आरसीबी बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम