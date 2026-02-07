वर्ल्ड कप के पहले ही दिन हैट्रिक... ऐसा करने वाले इकलौते कैरेबियाई, वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज ने रचा इतिहास

वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज ने रोमांचक जीत हासिल की. विश्व कप का दूसरा मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में कैरेबियाई तेज गेंदबाज ने ऐतिहासिक कारनामा करते हुए इतिहास रच दिया है. दरअसल, रोमारियो शेफर्ड ने वेस्टइंडीज के लिए टी20 विश्व कप में हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है. खास बात ये है कि वेस्टइंडीज की तरफ से वह टी20 विश्व कप में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. आज के पहले ऐसा कोई कैरेबियाई खिलाड़ी नहीं कर सका था. उनके धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत वेस्टइंडीज ने बड़े ही आसानी से विश्व कप के पहले मुकाबले में स्कॉटलैंड को 35 से हराकर पहली जीत दर्ज की. साथ ही आज हम आपको बताएंगे आज से कब-कब और किन-किन खिलाड़ियों ने टी 20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने का कारनामा किया है.

17वें ओवर में हुआ कारनामा

रोमारियो शेफर्ड ने अपनी शानदार हैट्रिक की शुरुआत 17वें ओवर की दूसरी गेंद से की। इस गेंद पर उन्होंने मैथ्यू क्रॉस को पवेलियन भेजा. क्रॉस ने बाहर जाती गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की ओर खेलने की कोशिश की, लेकिन रदरफोर्ड ने उसे आसानी से पकड़ लिया. अगली ही गेंद पर शेफर्ड ने खतरनाक माइकल लीस्क को आउट किया, जो कप्तान रोवमैन पॉवेल के हाथों लॉन्ग-ऑन पर कैच हुआ. इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर शेफर्ड ने माइकल लीस्क को पवेलियन भेज दिया. लीस्क को उन्होंने कप्तान पॉवेल के हाथों कैच कराया. हैट्रिक वाली गेंद पर शेफर्ड ने अपनी सूझ-बूझ और हुनर का शानदार प्रदर्शन किया, तो कुछ इस तरह से उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए टी20 विश्व कप में पहली हैट्रिक हासिल की.

विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज

ब्रेट ली - बांग्लादेश - 2007 - केपटाउन

कर्टिस कैंफर - नीदरलैंड - 2021 - अबुधाबी

वानिंदु हसरंगा - दक्षिण अफ्रीका - 2021 - शारजाह

कागिसो रबादा - इंग्लैंड - 2021 - शारजाह

कार्तिक मय्यपन - श्रीलंका - 2022 - गीलोंग

जोस लिटिल - न्यूजीलैंड - 2022 - एडिलेड

पैट्रिक कमिंंस - बांग्लादेश - 2024 - नॉर्थ साउंड

पैट्रिक कमिंस - अफगानिस्तान - 2024 - किंग्सटाउन

क्रिस जॉर्डन - यूएसए - 2024 - ब्रिजटाउन

रोमारियो शेफर्ड - स्कॉटलैंड - 2026 - ईडन गार्डन

शेफर्ड बने पहले कैरेबियाई

टी20 विश्व कप के इतिहास में रोमारियो शेफर्ड वेस्टइंडीज की ओर से ऐसा करने वाले पहले कैरेबियाई खिलाडी बन चुके हैं. खास बात ये है कि साल 2026 विश्व कप का पहला ही दिन है. ऐसे में उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर सभी के होश उड़ा दिए हैं. उनके आंकड़े भी टी20 क्रिकेट में शानदार रहे हैं. इसी के साथ वेस्टइंडीज ने अपने टी20 वर्ल्ड कप के अभिान की शुरुआत जीत के साथ की है.

