11 गेंद पर खाए 44 रन... RCB के लिए 'नासूर' बना ये गेंदबाज, फिर भी बाहर क्यों नहीं कर पा रहे रजत पाटीदार?

IPL 2026: डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 में अभी तक 6 मुकाबले खेले हैं. 4 में उन्हें जीत मिली है जबकि 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. रविवार (18 अप्रैल) को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी को 6 विकेट से हरा दिया. बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए थे, जिसे दिल्ली ने 4 विकेट खोकर आखिरी ओवर में हासिल कर लिया. इस मैच में आरसीबी के 4 गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन एक बॉलर रजत पाटीदार के लिए नासूर साबित हुआ. दिलचस्प बात ये है कि ये गेंदबाज पिछले मुकाबले में भी बहुत महंगा रहा था. इसके बावजूद RCB की टीम मैनेजमेंट इस खिलाड़ी को खिलाने पर मजबूर है. आइए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है?

RCB के लिए नासूर बने रोमारियो शेफर्ड

ये खिलाड़ी हैं वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड, जो आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शेफर्ड ने इस सीजन अपने आखिरी 11 गेंदों पर 44 रन लूटा दिए हैं. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में कप्तान रजत पाटीदार ने उन्हें अंतिम ओवर डालने की जिम्मेदारी दी. उन्हें 15 रन बचाने थे, लेकिन डेविड मिलर ने शेफर्ड को आड़े हाथों लिया और इस ओवर में दो छक्के और एक चौका लगाकर 5वीं गेंद पर ही मैच खत्म कर दिया.

आखिरी 11 गेंद पर लुटाए 44 रन

रोमारियो शेफर्ड आईपीएल 2026 में गेंदबाजी से बिल्कुल छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं. बल्ले से उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन पिछले साल की तुलना में वो फ्लॉप साबित हो रहे हैं. उनकी बॉलिंग आरसीबी के लिए सिरदर्दी बन चुकी है. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रोमारियो शेफर्ड ने अपने पिछले 11 गेंदों पर 44 रन लुटाए हैं. मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने आखिरी ओवर में 26 रन लुटाए थे. दिल्ली के खिलाफ भी उन्हें आखिरी ओवर डालने की जिम्मेदारी मिली और उन्होंने 5 गेंदों पर 18 रन खर्च कर दिए.

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प्लेइंग इलेवन से क्यों नहीं हो रहे बाहर?

बड़ा सवाल ये है कि इतनी कुटाई के बावजूद आरसीबी की टीम मैनेजमेंट रोमारियो शेफर्ड को खिलाने पर मजबूर क्यों है? इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि शेफर्ड की पहचान एक तूफानी बल्लेबाज के रूप में होती है. आखिरी 2-3 ओवरों में वो बल्ले से मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं. इसी को ध्यान में रखकर टीम मैनेजमेंट उन्हें लगातार मौके दे रही है, लेकिन वो इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में शेफर्ड सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए. जबकि गेंदबाजी में काफी महंगे साबित हुए. बल्लेबाजी को ताकतवर बनाने के कारण RCB की टीम मैनेजमेंट शेफर्ड को खिलाने का रिस्क ले तो रही है, लेकिन गेंदबाजी में जो दुर्गति है वो टीम की नैया डुबो सकती है.

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