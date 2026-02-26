हैट्रिक, 5 विकेट और फिफ्टी... ऑलराउंडर का असली मतलब समझा रहा ये खिलाड़ी, अकेले पूरी टीम पर भारी!

Romario Shepherd: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रोमारियो शेफर्ड का प्रदर्शन शानदार रहा है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में नंबर-9 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 52 रनों की कीमती पारी खेली. वो इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. शेफर्ड इससे पहले हैट्रिक और 5 विकेट भी ले चुके हैं.
Romario Shepherd: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज के रोमारियो शेफर्ड सही मायने में ऑलराउंडर का असली मतलब समझा रहे हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में जब टीम संकट में थी, तब नंबर-9 पर बैटिंग करने उतरे शेफर्ड ने 37 गेंदों पर 52 रनों की शानदार पारी खेलकर वेस्टइंडीज को 177 रनों तक पहुंचा दिया. जेसन होल्डर के साथ उन्होंने 57 गेंदों पर 89 रनों की पार्टनरशिप कर वेस्टइंडीज को मुश्किल से निकाला और अच्छे टोटल तक पहुंचा दिया.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रोमारियो शेफर्ड वेस्टइंडीज के लिए सबसे अहम खिलाड़ी रहे हैं. जब टीम को विकेट की दरकार होती है तो कप्तान उनके हाथ में गेंद थमाते हैं और जब रन बनाने की जरूरत होती है, तब भी शेफर्ड टीम को निराश नहीं करते हैं. इस टूर्नामेंट में उन्होंने वो सबकुछ किया है, जिसकी उम्मीद एक अच्छे ऑलराउंडर से की जाती है.
हैट्रिक और 5 विकेट से मचाई सनसनी
रोमारियो शेफर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज ही धमाकेदार अंदाज में किया था. ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ हैट्रिक लेकर सनसनी मचाई थी. इस मुकाबले में उन्होंने 3 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे. इसमें से 4 विकेट तो उन्होंने एक ही ओवर में हासिल की थी.
साउथ अफ्रीका के खिलाफ जड़ा अर्धशतक
साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 मैच में वेस्टइंडीज ने 83 रन पर 7 विकेट खो दिए थे. ऐसा लगा कि पूरी टीम 100 रनों के अंदर ढेर हो जाएगी. उस स्थिति में रोमारियो शेफर्ड ने काउंटर अटैक किया और 52 रनों की कीमती पारी खेली. वहीं, अनुभवी खिलाड़ी जेसन होल्डर ने भी 49 रन बनाकर उनका भरपूर साथ निभाया. रोमारियो शेफर्ड भले ही टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वालों की लिस्ट में नहीं हैं, लेकिन वो अपने दिन पर अकेले विपक्षी टीम पर भारी रहे हैं.
