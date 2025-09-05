रिटायरमेंट से वापस लौटे रॉस टेलर, न्यूजीलैंड नहीं इस देश से खेलेंगे क्रिकेट, टी20 विश्व कप खेलने को बेताब
रिटायरमेंट से वापस लौटे रॉस टेलर, न्यूजीलैंड नहीं इस देश से खेलेंगे क्रिकेट, टी20 विश्व कप खेलने को बेताब

न्यूजीलैंड के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले रॉस टेलर ने एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का फैसला किया है. उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापिस ले ली हैं. वे अब फिर से मैदान पर चौके छक्के लगाते दिखेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे देश के लिए.  उनके फैसले ने क्रिकेट जगत को चौंका दिया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 05, 2025, 10:58 AM IST
Ross taylor withdrawn is retirement
Ross taylor withdrawn is retirement

वे अब फिर से मैदान पर चौके छक्के लगाते दिखेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे देश के लिए.  उनके फैसले ने क्रिकेट जगत को चौंका दिया है. न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान अब समोआ की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे. उनका करियर बेहद ही शानदार रहा. उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए कई मैच विनिंग पारियां खेली हैं. 41 वर्षीय रॉस ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी.

मैदान वापसी करने को बेताब रॉस
रिटायरमेंट से वापसी की पोस्ट शेयर करते हुए रॉस टेलर ने समोआ क्रिकेट की जर्सी के साथ सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी फोटो शेयर की है.  फोटो शेयर करते हुए उन्होंने नीचे कैप्शन लिखा,  "मुझे ये ऐलान करते हुए गौरव महसूस हो रहा है कि मैं मैदान पर अब  नीली जर्सी पहनकर समोआ को रिप्रजेंट करूंगा. इससे सिर्फ क्रिकेट में वापसी नहीं कर रहा हूं बल्कि एक बार फिर अपने देश, कल्चर को सबके सामने रख पाउंगा और ये मेरे लिए बेहद ही सम्मान की बात है. मैं इस खेल को कुछ देने के लिए और टीम में शामिल होने के लिए मैदान और ड्रेसिंग रूम दोनों जगह अपने अनुभव को शेयर करने के लिए काफी उत्साहित हूं."

टी20  क्रिकेट में कराएंगे वापसी

रॉस टेलर अगले  साल होने वाले विश्व कप में अपनी टीम को टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई कराने की जीतोड़ कोशिश करेंगे.  वो समोआ क्रिकेट के लिए अपना 100% देने को तैयार हैं. उन्होंने अपनी टीम के लिए अपने आप को झोकने की बात कही. रॉस ने ये भी कहा वे इस टीम को हमेशा से योगदान देना चाहते थे, लेकिन बतौर प्लेयर देना पड़ेगा इस बात अंदाजा उन्हें भी नहीं था. उनको लगता था वो बतौर कोच योगदान देंगे, लेकिन अब टीम के लिए बतौर खिलाड़ी शामिल होना उनके लिए अलग अनुभव होगा.

ऐसा रहा है रॉस का इंटरनेशनल करियर

रॉस टेलर ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत साल 2006 में की थी और अपना आखिरी मैच साल 2022 में खेला था उन्होंने अपने करियर में खेले 112 टेस्ट मैचों की 196 पारियों में 44.55 की औसत से 7683 रन बनाए हैं. इस दौरान टेलर ने 19 शतक और 39 अर्धशतक जड़े हैं.  वहीं बात करें अगर उनके वनडे करियर की तो उन्होंने 236 मैचों की 220 पारियों में 47.89 के शानदार औसत से 8607 रन बनाए हैं. इस दौरान टेलर ने 21  शतक और 51 अर्धशतक जड़े हैं. टी20 क्रिकेट में रॉस ने 102 मैचों की 84 पारियों में 122.7  के स्ट्राइक रेट से 1909 पन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 7 पचासे लगाए हैं. 

ये भी पढ़ें: युवराज सिंह ने अपने 'चेलों' को एशिया कप से पहले दी जरूरी सलाह, ये कर लिया तो कोई आसपास भी नहीं भटकेगा

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

