'दुनिया उन्हें 2027 वर्ल्ड कप में देखना चाहती है...', भारत से 12000 किमी दूर से रोहित-विराट के लिए मैसेज
रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए 12000 किमी दूर से एक खास संदेश आया है. दरअसल, इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज रॉस टेलर का कहना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को संन्यास की अटकलों के बीच 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलना जारी रखना चाहिए. टेलर ने इन दोनों खिलाड़ियों की फिट बताते हुए कहा कि उन्हें 2027 वर्ल्ड कप में दुनिया देखना चाहती है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 22, 2025, 10:45 PM IST
रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए 12000 किमी दूर से एक खास संदेश आया है. दरअसल, इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज रॉस टेलर का कहना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को संन्यास की अटकलों के बीच 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलना जारी रखना चाहिए. टेलर ने इन दोनों खिलाड़ियों की फिट बताते हुए कहा कि उन्हें 2027 वर्ल्ड कप में दुनिया देखना चाहती है.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित-विराट खेलेंगे आखिरी ODI सीरीज?

अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की वनडे सीरीज से पहले कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि ये दोनों खिलाड़ी अपने वनडे करियर को अलविदा कह सकते हैं और अगले वर्ल्ड कप तक खेलना जारी नहीं रखेंगे. हालांकि, बीसीसीआई ने ऐसी अफवाहों का खंडन किया है, लेकिन भारतीय फैंस को डर है कि ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी अपने एकमात्र फॉर्मेट को भी छोड़ सकते हैं. अब रॉस टेलर ने इस पर अपने विचार साझा किए और कहा कि रोहित और विराट दोनों फिट हैं और रन बना रहे हैं. 

रॉस टेलर ने क्या कहा?

एक इवेंट में न्यूजीलैंड के इस दिग्गज ने कहा, 'देखिए, आप विराट और रोहित को ही देख लीजिए. वे अभी भी पूरी तरह फिट हैं, लेकिन रन भी बना रहे हैं. इसलिए असल में यह उन पर और उनकी पसंद पर निर्भर करता है. जितना क्रिकेट वे खेलते हैं, उतना खेलना उनके शरीर के लिए काफी थका देने वाला होता है. वे दोनों माता-पिता भी हैं, वे घर और बच्चों से काफी दूर समय बिता रहे हैं. दुनिया उन्हें वहां (2027 वर्ल्ड कप) देखना चाहती है और उम्मीद है कि वर्ल्ड क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट के नजरिए से, वे दोनों 2027 में वहां होंगे.' 

कोहली के साथ पहली मुलाकात की याद

टेलर ने आईपीएल में अपने डेब्यू सीजन को भी याद किया, जहां उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेला था और पहली बार विराट कोहली से मिले थे. टेलर ने कहा, 'वह 18-19 साल का एक बहुत ही युवा, थोड़ा चबी विराट कोहली था. कैमरन व्हाइट ने कहा, 'इस लड़के को देखो? यह वर्ल्ड क्लास बनने वाला है.' वह ठीक-ठाक लग रहा था. लेकिन वह एक शानदार खिलाड़ी निकला, जाहिर है आरसीबी के प्रति बहुत वफादार, लेकिन साथ ही उसने भारतीय क्रिकेट और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए जो किया है वह शानदार है. मुझे लगता है, मेरे मन में हमेशा से उसके लिए एक सॉफ्ट स्पॉट रहा है, क्योंकि मैंने उसे किशोरावस्था से बड़ा होते देखा है. इसलिए, जाहिर है कि आरसीबी के लिए इस साल आईपीएल जीतना और आखिरकार आईपीएल जीतना अच्छी बात है.'

कोहली को आरसीबी ने अंडर-19 ड्राफ्ट से चुना था, क्योंकि उन्हें राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, जैक्स कैलिस जैसे दिग्गजों के साथ खेलने का शानदार मौका मिला था. उसके बाद से कोहली आरसीबी के लिए ही खेले हैं और वह टूर्नामेंट के इतिहास में एक ही फ्रेंचाइजी के लिए सभी सीजन खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी हैं. 36 साल के कोहली ने आखिरकार 18 सीजन के बाद आईपीएल खिताब जीतने का अपना सपना साकार किया, जब आरसीबी ने 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स (PBKS) को 6 रन से हराकर अपना पहला खिताब जीता.

