WI vs SL 1st Test: 401 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी...इन 2 बल्लेबाजों ने मिलकर तोड़ा 10 साल पुराना रिकॉर्ड

West Indies Roston Chase and Amir Jangoo Record Partnership: वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम के दो बल्लेबाजों ने मिलकर इतिहास रच दिया है. दोनों ने 401 रनों की साझेदारी की और टेस्ट इतिहास के पन्नों में एक ऐसा महा-रिकॉर्ड जोड़ दिया, जिसने पिछले 10 साल का इतिहास पूरी तरह बदल दिया. ये बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर रॉस्टन चेस और युवा विकेटकीपर आमिर जंगू हैं, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ नॉर्थ साउंड में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में मैदान पर वो करिश्मा कर दिखाया, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी.
रॉस्टन चेस और जंगू की जोड़ी ने छठे विकेट या उससे निचले क्रम के लिए टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी (401 रन) करने का सर्वकालिक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो के 10 साल पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नया बेंचमार्क स्थापित किया है.
बेन स्टोक्स और बेयरस्टो ने 2016 में केपटाउन के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छठे विकेट के लिए 399 रनों की विस्फोटक साझेदारी की थी. पिछले एक दशक में इस रिकॉर्ड के आसपास भी कोई जोड़ी नहीं पहुंच पाई थी.
1. रोस्टन चेस – आमिर जंगू (वेस्टइंडीज) – 401 रन, बनाम श्रीलंका (नॉर्थ साउंड, 2026)
2. बेन स्टोक्स – जॉनी बेयरस्टो (इंग्लैंड) – 399 रन, बनाम दक्षिण अफ्रीका (केपटाउन, 2016)
3. बीजे वॉटलिंग – केन विलियमसन (न्यूजीलैंड) – 365 रन*, बनाम श्रीलंका (वेलिंगटन, 2015)
खास बात यह है कि जंगू और रॉस्टन ने 401 रनों की साझेदारी तब की, जब टीम संकट में थी. 168 रनों पर 5 विकेट गिर चुके थे. इसके बाद दोनों ने 401 रन जोड़कर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. जंगू ने 373 गेंदों पर 19 चौके और 3 छक्कों की मदद से 233 रन बनाए, जबकि कप्तान चेस ने 324 गेंदों पर 13 चौके और 2 छक्कों की मदद से 194 रन बनाए. 168 रनों पर 5 विकेट के बाद इन दोनों के बीच 401 रनों की अटूट साझेदारी हुई और टीम का स्कोर 569 रन पर पहुंचने के बाद छठा विकेट गिरा.
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम 308 रनों पर सिमट गई. इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 9 विकेट पर 626 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. अब श्रीलंका ने दूसरी पारी में 15 रन पर 1 विकेट गंवा दिया है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका की टीम अभी भी 303 रन पीछे है.