आईपीएल 2026 रिकॉर्डतोड़ साबित हुआ. कई ऐसे नाम निकलकर आए जिन्होंने रिकॉर्ड्स का अंबार लगा दिया. कई खिलाड़ी जीरो से हीरो बने तो कुछ को अर्श से फर्श पर आने में देर नहीं लगी. ऐसा ही कुछ विंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल के साथ हुआ, आईपीएल में सुपरफ्लॉप थे लेकिन अब बल्ले से तबाही मचा डाली है. इन दिनों पॉवेल अमेरिका में मेजर क्रिकेट लीग खेल रहे हैं. सीटल ओरकस और एंजलिस नाइट राइडर्स के बीच मैच में वह ओवर में 6 छक्के जड़ने के मूड में नजर आए.