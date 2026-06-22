आईपीएल 2026 रिकॉर्डतोड़ साबित हुआ. कई ऐसे नाम निकलकर आए जिन्होंने रिकॉर्ड्स का अंबार लगा दिया. कई खिलाड़ी जीरो से हीरो बने तो कुछ को अर्श से फर्श पर आने में देर नहीं लगी. ऐसा ही कुछ विंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल के साथ हुआ, आईपीएल में सुपरफ्लॉप थे लेकिन अब बल्ले से तबाही मचा डाली है. इन दिनों पॉवेल अमेरिका में मेजर क्रिकेट लीग खेल रहे हैं. सीटल ओरकस और एंजलिस नाइट राइडर्स के बीच मैच में वह ओवर में 6 छक्के जड़ने के मूड में नजर आए.
एंजलिस नाइट राइडर्स की टीम इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी. टीम ने दमदार शुरुआत की थी. 5वें नंबर पर रोवमैन पॉवेल बल्लेबाजी करने उतरे और उन्होंने 17वें ओवर में छक्कों का तूफान ला दिया. श्रीलंका के स्टार खिलाड़ी दासुन शनाका गेंदबाजी कर रहे थे और पॉवेल ने उन्हें रिमांड पर ले लिया. पॉवेल ने तूफानी अंदाज में एक के बाद एक छक्के ठोके.
पॉवेल इस ओवर में 6 छक्के जमाने के मूड में नजर आ रहे थे. उन्होंने दासुन शनाका के ओवर में लगातार 5 छक्के ठोके, लेकिन आखिरी गेंद पर मात खा गए. बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पॉवेल आउट हुए और 6 छक्कों से चूक गए. टी20 क्रिकेट में अभी तक तीन बल्लेबाज ही ऐसे हैं, जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा किया है. युवराज सिंह, कीरोन पोलार्ड और दीपेंद्र सिंह ऐरी ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.
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16 ओवर तक टीम का स्कोर 138 था, लेकिन पॉवेल ने मैच की काया पलट दी. टीम मुश्किल में नजर आ रही थी, लेकिन पॉवेल के 5 छक्कों की बदौलत टीम ने 196 रन बोर्ड पर लगा दिए. पॉवेल ने महज 11 गेंद का सामना किया और 37 रन बनाकर आउट हुए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 300 पार देखने को मिला और विरोधी टीम महज 115 के स्कोर पर ही सिमट गई.