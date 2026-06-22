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6, 6, 6, 6, 6... IPL के सुपरफ्लॉप बल्लेबाज की तबाही, एक ही ओवर में कर दी छक्कों की बारिश

आईपीएल 2026 रिकॉर्डतोड़ साबित हुआ. कई ऐसे नाम निकलकर आए जिन्होंने रिकॉर्ड्स का अंबार लगा दिया. कई खिलाड़ी जीरो से हीरो बने तो कुछ को अर्श से फर्श पर आने में देर नहीं लगी. ऐसा ही कुछ विंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल के साथ हुआ, आईपीएल में सुपरफ्लॉप थे लेकिन अब बल्ले से तबाही मचा डाली है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 22, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:46 PM IST
6, 6, 6, 6, 6... IPL के सुपरफ्लॉप बल्लेबाज की तबाही, एक ही ओवर में कर दी छक्कों की बारिश
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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