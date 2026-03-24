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Hindi Newsक्रिकेट167251559000 रुपये में बिकी RCB, IPL 2026 से पहले बदल गए टीम के मालिक, किसने खरीदा?

167251559000 रुपये में बिकी RCB, IPL 2026 से पहले बदल गए टीम के मालिक, किसने खरीदा?

RCB New Owner: आईपीएल 2026 से पहले डिफेंडिंग चैंपियन RCB को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आदित्य बिरला ग्रुप और डेविड ब्लिट्जर के संयुक्त उद्यम ने खरीद लिया है. अगले सीजन से पहले ये फ्रेंचाइजी के लिए नई शुरुआत है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 24, 2026, 09:49 PM IST
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IPL 2026 से पहले RCB की हुई नीलामी (PHOTO- BCCI/IPL)
IPL 2026 से पहले RCB की हुई नीलामी (PHOTO- BCCI/IPL)

RCB New Owner: आईपीएल 2026 से पहले डिफेंडिंग चैंपियन RCB को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आदित्य बिरला ग्रुप और डेविड ब्लिट्जर के संयुक्त उद्यम ने खरीद लिया है. अगले सीजन से पहले ये फ्रेंचाइजी के लिए नई शुरुआत है. टीम के मालिक बदल चुके हैं और उनकी कोशिश RCB को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की होगी.

कई हफ्तों की अटकलों के बाद आखिरकार आरसीबी को नया खरीदार मिल गया है. आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की पुष्टि की. उन्होंने X हैंडल पर लिखा, ''RCB को बिरला ने खरीद लिया. शानदार कदम.

167251559000 रुपये में बिकी RCB

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) फ्रेंचाइजी के 100% हिस्से के अधिग्रहण के लिए एक अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों टीमें शामिल होंगी. इस रिपोर्ट के मुताबिक RCB को 1.78 बिलियन डॉलर यानी 16,705 करोड़ रुपये में खरीदा गया है.

बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की फ्रेंचाइजी RCB को डियाजियो पीएलसी की सहायक कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (यूएसएल) से खरीदा जा रहा है. इस सौदे में फ्रेंचाइजी का मूल्य 1.78 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 16,600 करोड़ रुपये) आंका गया है.

 

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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