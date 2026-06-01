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Hindi Newsक्रिकेट3 धाकड़ क्रिकेटर्स.... जिन्होंने RCB को जिताई लगातार दूसरी IPL ट्रॉफी, IPL 2026 में मचा दिया कहर

3 धाकड़ क्रिकेटर्स.... जिन्होंने RCB को जिताई लगातार दूसरी IPL ट्रॉफी, IPL 2026 में मचा दिया कहर

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के 3 धाकड़ क्रिकेटर ऐसे रहे हैं, जिन्होंने अकेले ही अपने दम पर इस टीम को लगातार दूसरी बार IPL की ट्रॉफी जितवाई है. बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने लगातार दूसरी बार IPL की ट्रॉफी जीत ली है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इससे पहले पिछले साल भी IPL 2025 का खिताब जीता था. इस तरह रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2025 के बाद IPL 2026 की ट्रॉफी भी जीत ली है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jun 01, 2026, 05:00 AM IST
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3 धाकड़ क्रिकेटर्स.... जिन्होंने RCB को जिताई लगातार दूसरी IPL ट्रॉफी, IPL 2026 में मचा दिया कहर

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के 3 धाकड़ क्रिकेटर ऐसे रहे हैं, जिन्होंने अकेले ही अपने दम पर इस टीम को लगातार दूसरी बार IPL की ट्रॉफी जितवाई है. बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने लगातार दूसरी बार IPL की ट्रॉफी जीत ली है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इससे पहले पिछले साल भी IPL 2025 का खिताब जीता था. इस तरह रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2025 के बाद IPL 2026 की ट्रॉफी भी जीत ली है. आइए एक नजर डालते हैं, उन 3 धाकड़ क्रिकेटर्स पर जिन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को IPL 2026 की ट्रॉफी जितवाने में बड़ा रोल निभाया है.

1. विराट कोहली

विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को IPL 2026 की ट्रॉफी जितवाने में बड़ा रोल निभाया है. विराट कोहली ने IPL 2026 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 16 मैचों में 56.25 की औसत से 675 रन बनाए हैं. विराट कोहली ने इस दौरान 165.84 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. विराट कोहली ने IPL 2026 सीजन में एक शतक और 5 अर्धशतक जमाए हैं. IPL 2026 में विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 105 रन रहा है. विराट कोहली ने IPL 2026 सीजन में 73 चौके और 25 छक्के ठोके हैं.

2. भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को गेंदबाजी के मोर्चे पर IPL 2026 सीजन में सबसे बड़ी लड़ाई जितवाई है. भुवनेश्वर कुमार ने IPL 2026 सीजन में 28 विकेट हासिल किए हैं और वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में कैगिसो रबाडा (29 विकेट) के बाद दूसरे नंबर पर रहे हैं. भुवनेश्वर कुमार ने 16 मैचों में 17.89 की कातिलाना गेंदबाजी औसत 7.95 के इकोनॉमी रेट से 28 विकेट चटकाए हैं. IPL 2026 में भुवनेश्वर कुमार का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 23 रन देकर 4 विकेट रहा है.भुवनेश्वर कुमार एक ही IPL सीजन में पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले संयुक्त रूप से भारत के पहले गेंदबाज बन गए हैं. भुवनेश्वर कुमार ने IPL 2026 सीजन में पावरप्ले में 17 विकेट चटकाए हैं.

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3. रजत पाटीदार

रजत पाटीदार ने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को IPL 2026 की ट्रॉफी जितवाने में बड़ा रोल निभाया है. रजत पाटीदार ने IPL 2026 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 15 मैचों में 41.75 की औसत से 501 रन बनाए हैं. रजत पाटीदार ने इस दौरान 192.69 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. रजत पाटीदार ने IPL 2025 सीजन में 5 अर्धशतक जमाए हैं. IPL 2026 में रजत पाटीदार का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 93 रन रहा है. रजत पाटीदार ने IPL 2026 सीजन में 30 चौके और 42 छक्के ठोके हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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