अनोखा तिहरा शतक... RCB की टीम ने बनाया प्रचंड रिकॉर्ड, मुंबई इंडियंस की कर ली बराबरी

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 67वां मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम को गेंदबाजी सौंपी है. इस मैच में उतरते के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने एक प्रचंड रिकॉर्ड बना दिया है.

RCB की टीम ने बनाया अनोखा तिहरा शतक

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में उतरते के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने T20 फॉर्मेट में अपने मैच पूरे कर लिए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 अप्रैल 2008 को T20 में अपना डेब्यू किया था. अब वह मुंबई इंडियंस (MI) के बाद 300 या उससे ज्यादा T20 मैच खेलने वाली IPL की दूसरी और कुल मिलाकर दुनिया की चौथी टीम बन गई है.

मुंबई इंडियंस की कर ली बराबरी

सबसे ज़्यादा T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के नाम है. मुंबई इंडियंस की इस फ्रैंचाइजी ने अब तक कुल 312 T20 मैच खेले हैं. सबसे ज्यादा T20 मैच खेलने वाली टीमों की इस लिस्ट में, मुंबई इंडियंस के बाद पाकिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम और समरसेट का नंबर आता है. इन दोनों ही टीमों ने अब तक 303 T20 मैच खेले हैं. अब इस लिस्ट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भी एंट्री हो गई है.

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T20 में सबसे ज्यादा मैच

1. मुंबई इंडियंस – 312 मैच

2. पाकिस्तान (मेंस T20I टीम) – 303 मैच

3. समरसेट – 303 मैच

4. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु – 300 मैच

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का रिकॉर्ड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने पिछले 299 T20 मैचों में 148 मैच जीते हैं और 144 मैच हारे हैं. तीन मैच टाई रहे, और चार मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला. T20 में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नाम है. टीम इंडिया ने अब तक खेले गए 281 T20 मैचों में से 191 में जीत हासिल की है. बता दें कि टॉस के समय आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा, 'हम जहां भी जाते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे यह हमारे लिए 'होम गेम' हो. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं? आपको हर मैच में अपने मानकों के अनुरूप प्रदर्शन करना होता है. आपको कई पैमानों पर खरा उतरना होता है. बेथेल को उंगली में चोट लगी है. मैं अब वापस आ गया हूं.'