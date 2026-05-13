IPL 2026: रायपुर में ऐसी होगी पिच, RCB के लिए आज बड़ा दिन, KKR के खिलाफ जीत तय कर देगी तकदीर

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच IPL 2026 का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. डेफेंडिग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) IPL 2026 सीजन में 7 मैच जीतकर 14 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है. यह टीम पिछले 3 में से 1 मुकाबला अपने नाम कर सकी है. हालांकि, मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2 विकेट से जीत ने टीम के मनोबल को बढ़ाया है.

रायपुर में ऐसी होगी पिच

रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच संतुलित और काली मिट्टी वाली होने की उम्मीद है, जो बल्लेबाजों के लिए एक कड़ी चुनौती पेश करेगी. इस सीजन में दूसरे मैदानों पर देखी गई बहुत ज्यादा रन वाली सपाट पिचों के उलट, रायपुर की पिच गेंदबाजों को काफी मदद देती है.

रायपुर का मौसम

आज रात के मैच के लिए मौसम साफ रहने का अनुमान है. हफ्ते की शुरुआत में बारिश के कारण प्रैक्टिस सेशन में रुकावट आने के बावजूद, अब मौसम पूरी तरह से साफ हो गया है. आज पूरे 40 ओवर का मैच होने की पूरी गारंटी है और मैच के दौरान बारिश की 0% संभावना है. रात में आसमान साफ रहने और तापमान गिरकर 27°C तक पहुंचने के कारण, दूसरी पारी के दौरान हल्की ओस पड़ने की उम्मीद है.

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RCB के लिए आज बड़ा दिन

प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मौजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने का लक्ष्य रखेगी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) इस मैच को जीतकर प्लेऑफ का टिकट लगभग पक्का कर लेगी. दूसरी तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को IPL 2026 के शुरुआती दौर में संघर्ष करना पड़ा. यह टीम शुरुआती 6 में से एक भी मैच अपने नाम नहीं कर सकी थी. प्वाइंट्स टेबल में निचले पायदान के करीब रहने के बाद, KKR ने लगातार चार जीत के साथ जोरदार वापसी की है और अब वे टॉप-चार में जगह बनाने के प्रबल दावेदार के रूप में उभरे हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

KKR 10 में से 4 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर मौजूद है. इस टीम के पास 9 अंक हैं. दोनों टीमों के बीच IPL इतिहास में अब तक कुल 36 मैच खेले गए हैं, जिसमें KKR का पलड़ा भारी रहा है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 20 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 15 मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने अपने नाम किए. एक मुकाबला बेनतीजा रहा है.

संभावित प्लेइंग XI

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

विराट कोहली, जैकब बेथेल, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), रोमारियो शेफर्ड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा.

इम्पैक्ट प्लेयर: रासिक सलाम डार/वेंकटेश अय्यर.

कोलकाता नाइट राइडर्स

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा.

इम्पैक्ट प्लेयर: वरुण चक्रवर्ती/नवदीप सैनी.