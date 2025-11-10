सैमसन के बदले CSK की बड़ी 'कुर्बानी'.. जडेजा के साथ एक और धुरंधर RR में होगा शामिल! हो गई डील?

राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच संजू सैमसन वाली ट्रेड डील के चर्चे चरम पर रहे. लेकिन अब खबर है कि ये डील लॉक हो चुकी है. रवींद्र जडेजा के साथ एक और धुरंधर राजस्थान रॉयल्स में शामिल हो सकता है. हालांकि, अभी ये डील लॉक नहीं हुई है. रवींद्र जडेजा, सैम कुरेन सीएसके से राजस्थान रॉयल्स में जा सकते हैं क्योंकि लंबे मोलभाव के बाद अब सौदा पटरी पर आ चुका है.

लगेगा 48 घंटे का समय

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार एक ट्रेड को औपचारिक रूप देने में 48 घंटे लगते हैं. इसे आधिकारिक और पूरा होने में कम से कम कुछ दिन लग सकते हैं. स्वाभाविक रूप से, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को इसमें शामिल होना पड़ता है और सोमवार (10 नवंबर) शाम तक, किसी भी फ्रेंचाइजी ने आईपीएल या बीसीसीआई अधिकारियों को आधिकारिक रूप से सूचित नहीं किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

तीनों प्लेयर की सहमति

एक शीर्ष अधिकारी ने क्रिकबज को बताया कि यह मामला अभी संज्ञान में नहीं लाया गया है. हालांकि, दोनों शामिल फ्रेंचाइजी में से एक के अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की. बताया गया कि 'तीनों खिलाड़ियों से सहमति प्राप्त हो चुकी है और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सभी तीनों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ समय लगेगा.'

ये भी पढे़ं.. 'मैं दुकानदार हूं..' सूर्या के व्लॉग में तिलक को पड़ गई 'डांट', बुमराह ने इस अंदाज में खींची टांग

ब्रेविस की हुई थी मांग

क्रिकबज ने 9 नवंबर की रिपोर्ट में बताया गया था कि शुरू में रॉयल्स की ओर से डेवाल्ड ब्रेविस की मांग थी. सुपर किंग्स द्वारा इसे ठुकराने के बाद कुरेन चर्चा में आए. रैना ने जडेजा को सीएसके में रखने की सलाह दी थी. उन्होंने कहा था, 'रवींद्र जडेजा को फिर से रिटेन करना चाहिए. वह सीएसके के लिए गन प्लेयर हैं. उन्होंने टीम के लिए वर्षों से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए 'सर रवींद्र जडेजा' को वहां रहना ही चाहिए.'