Advertisement
trendingNow12996811
Hindi Newsक्रिकेट

सैमसन के बदले CSK की बड़ी 'कुर्बानी'.. जडेजा के साथ एक और धुरंधर RR में होगा शामिल! हो गई डील?

राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच संजू सैमसन वाली ट्रेड डील के चर्चे चरम पर रहे. लेकिन अब खबर है कि ये डील लॉक हो चुकी है. रवींद्र जडेजा के साथ एक और धुरंधर राजस्थान रॉयल्स में शामिल हो सकता है. हालांकि, अभी ये डील लॉक नहीं हुई है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 10, 2025, 11:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rajasthan Royals
Rajasthan Royals

राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच संजू सैमसन वाली ट्रेड डील के चर्चे चरम पर रहे. लेकिन अब खबर है कि ये डील लॉक हो चुकी है. रवींद्र जडेजा के साथ एक और धुरंधर राजस्थान रॉयल्स में शामिल हो सकता है. हालांकि, अभी ये डील लॉक नहीं हुई है. रवींद्र जडेजा, सैम कुरेन सीएसके से राजस्थान रॉयल्स में जा सकते हैं क्योंकि लंबे मोलभाव के बाद अब सौदा पटरी पर आ चुका है. 

लगेगा 48 घंटे का समय

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार एक ट्रेड को औपचारिक रूप देने में 48 घंटे लगते हैं. इसे आधिकारिक और पूरा होने में कम से कम कुछ दिन लग सकते हैं. स्वाभाविक रूप से, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को इसमें शामिल होना पड़ता है और सोमवार (10 नवंबर) शाम तक, किसी भी फ्रेंचाइजी ने आईपीएल या बीसीसीआई अधिकारियों को आधिकारिक रूप से सूचित नहीं किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

तीनों प्लेयर की सहमति

एक शीर्ष अधिकारी ने क्रिकबज को बताया कि यह मामला अभी संज्ञान में नहीं लाया गया है. हालांकि, दोनों शामिल फ्रेंचाइजी में से एक के अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की. बताया गया कि 'तीनों खिलाड़ियों से सहमति प्राप्त हो चुकी है और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सभी तीनों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ समय लगेगा.'

ये भी पढे़ं.. 'मैं दुकानदार हूं..' सूर्या के व्लॉग में तिलक को पड़ गई 'डांट', बुमराह ने इस अंदाज में खींची टांग

ब्रेविस की हुई थी मांग

क्रिकबज ने 9 नवंबर की रिपोर्ट में बताया गया था कि शुरू में रॉयल्स की ओर से डेवाल्ड ब्रेविस की मांग थी. सुपर किंग्स द्वारा इसे ठुकराने के बाद कुरेन चर्चा में आए. रैना ने जडेजा को सीएसके में रखने की सलाह दी थी. उन्होंने कहा था, 'रवींद्र जडेजा को फिर से रिटेन करना चाहिए. वह सीएसके के लिए गन प्लेयर हैं. उन्होंने टीम के लिए वर्षों से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए 'सर रवींद्र जडेजा' को वहां रहना ही चाहिए.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

फरीदाबाद, गुजरात और हैदराबाद, इन कड़ियों को जोड़कर पता सकता है दिल्ली धमाके का लिंक
Delhi Car Blast
फरीदाबाद, गुजरात और हैदराबाद, इन कड़ियों को जोड़कर पता सकता है दिल्ली धमाके का लिंक
दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट, कश्मीर से केरल तक सुरक्षाबलों की गश्त बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट, कश्मीर से केरल तक सुरक्षाबलों की गश्त बढ़ी
सलमान, नदीम और i20 कार... दिल्ली धमाके की तफ्तीश कर रही टीम को मिला बड़ा क्लू
Delhi blast
सलमान, नदीम और i20 कार... दिल्ली धमाके की तफ्तीश कर रही टीम को मिला बड़ा क्लू
मोहम्मद सलमान की गाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, कई ब्लास्ट, लाल किला धमाके की 10 बड़ी बातें
red fort blast
मोहम्मद सलमान की गाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, कई ब्लास्ट, लाल किला धमाके की 10 बड़ी बातें
न धमाके वाली जगह पर गड्ढा, ना मरने वालों के शरीर में मिलीं कीलें; ये कैसा ब्लास्ट?
Delhi blast
न धमाके वाली जगह पर गड्ढा, ना मरने वालों के शरीर में मिलीं कीलें; ये कैसा ब्लास्ट?
I-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल की हो रही जांच: गृहमंत्री अमित शाह ने दिया अपडेट
Delhi
I-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल की हो रही जांच: गृहमंत्री अमित शाह ने दिया अपडेट
लाल किले पर कार की हुई धीमी रफ्तार, हो गया ब्लास्ट, पुलिस बोली-ये हमले का नया पैटर्न
red fort blast
लाल किले पर कार की हुई धीमी रफ्तार, हो गया ब्लास्ट, पुलिस बोली-ये हमले का नया पैटर्न
Delhi Blast: मेट्रो स्टेशन का गेट भी धमाके में उड़ा, सारे शीशे हुए चकनाचूर; NIA जांच
Delhi blast
Delhi Blast: मेट्रो स्टेशन का गेट भी धमाके में उड़ा, सारे शीशे हुए चकनाचूर; NIA जांच
फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?
lal qila blast
फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?
आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर
Delhi blast
आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर