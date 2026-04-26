Vaibhav Suryavanshi Injury Update: IPL 2026 से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी? बैटिंग कोच ने चोट पर दिया ये अपडेट

Vaibhav Suryavanshi Injury Update: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 25 अप्रैल को खेले गए दिन के दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए 'रन मशीन' बन चुके युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी चोटिल हो गए थे. उन्हें कंधे का सहारा देकर मैदान से बाहर ले जाया गया था. उनकी चोट ने क्रिकेट फैंस को चिंता में डाल दिया था. फैंस को डर था कि वे पूरे सीजन से बाहर हो सकते हैं, लेकिन अब राजस्थान के बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने इस पर चुप्पी तोड़ी है.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने वैभव की चोट पर कहा, 'वैभव को हैमस्ट्रिंग में कुछ खिंचाव महसूस हो रहा था, लेकिन अब वे पहले से बेहतर दिख रहे हैं. उनका इलाज किया गया है और वे राहत महसूस कर रहे हैं. फिलहाल चोट उतनी गंभीर नहीं लग रही है जितनी शुरुआत में दिखी थी. हालांकि, एक-दो दिनों के मेडिकल ऑब्जर्वेशन के बाद ही पूरी स्थिति साफ होगी.'

राठौर के इस बयान से राजस्थान रॉयल्स के फैंस ने राहत की सांस ली है, क्योंकि वैभव इस सीजन में जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं. फैंस अब ये दुआ कर रहे हैं कि वैभव जल्द से जल्द ठीक होकर अगले मैच में ठीक वैसा ही खेलें, जैसे वो इस सीजन में करते आए हैं.

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कैसे चोटिल हुए थे वैभव?

अब सवाल ये है कि आखिर वैभव चोटिल कैसे हुए थे? तो जान लीजिए कि हैदराबाद की पारी के तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर ईशान किशन ने कवर की ओर एक करारा शॉट खेला था. गेंद को रोकने के लिए वैभव सूर्यवंशी ने पूरी ताकत झोंक दी थी और वे तेजी से पीछे की ओर भागे थे. इसी दौरान उनके पैर में खिंचाव आया और वे अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़कर दर्द से कराहते हुए बैठ गए. फिजियो ने मैदान पर प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि वैभव को लंगड़ाते हुए मैदान छोड़ना पड़ा.'

36 बॉल पर शतक मारा

चोटिल होने से पहले वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से कोहराम मचाया था. उन्होंने महज 36 गेंदों में अपना शतक पूरा करते हुए 37 बॉल पर 103 रनों की पारी खेली थी. जिसमें उनके बल्ले से 12 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके निकले थे. वैभव का स्ट्राइक रेट 278.37 का रहा था, जिसने हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थीं. वैभव फिलहाल ऑरेंज कैप की रेस में भी सबसे आगे चल रहे हैं.

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