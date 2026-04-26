Advertisement
trendingNow13193479
Hindi Newsक्रिकेटVaibhav Suryavanshi Injury Update: IPL 2026 से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी? बैटिंग कोच ने चोट पर दिया ये अपडेट

Vaibhav Suryavanshi Injury Update: IPL 2026 से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी? बैटिंग कोच ने चोट पर दिया ये अपडेट

Vaibhav Suryavanshi Injury Update: राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान वैभव सूर्यवंशी की चोट पर शुरुआती अपडेट दिया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 26, 2026, 12:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चोट के बाद वैभव के सहारे के साथ मैदान से बाहर ले जाया गया.
चोट के बाद वैभव के सहारे के साथ मैदान से बाहर ले जाया गया.

Vaibhav Suryavanshi Injury Update: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 25 अप्रैल को खेले गए दिन के दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए 'रन मशीन' बन चुके युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी चोटिल हो गए थे. उन्हें कंधे का सहारा देकर मैदान से बाहर ले जाया गया था. उनकी चोट ने क्रिकेट फैंस को चिंता में डाल दिया था. फैंस को डर था कि वे पूरे सीजन से बाहर हो सकते हैं, लेकिन अब राजस्थान के बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने इस पर चुप्पी तोड़ी है.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने वैभव की चोट पर कहा, 'वैभव को हैमस्ट्रिंग में कुछ खिंचाव महसूस हो रहा था, लेकिन अब वे पहले से बेहतर दिख रहे हैं. उनका इलाज किया गया है और वे राहत महसूस कर रहे हैं. फिलहाल चोट उतनी गंभीर नहीं लग रही है जितनी शुरुआत में दिखी थी. हालांकि, एक-दो दिनों के मेडिकल ऑब्जर्वेशन के बाद ही पूरी स्थिति साफ होगी.'

राठौर के इस बयान से राजस्थान रॉयल्स के फैंस ने राहत की सांस ली है, क्योंकि वैभव इस सीजन में जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं. फैंस अब ये दुआ कर रहे हैं कि वैभव जल्द से जल्द ठीक होकर अगले मैच में ठीक वैसा ही खेलें, जैसे वो इस सीजन में करते आए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे चोटिल हुए थे वैभव?

अब सवाल ये है कि आखिर वैभव चोटिल कैसे हुए थे? तो जान लीजिए कि हैदराबाद की पारी के तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर ईशान किशन ने कवर की ओर एक करारा शॉट खेला था. गेंद को रोकने के लिए वैभव सूर्यवंशी ने पूरी ताकत झोंक दी थी और वे तेजी से पीछे की ओर भागे थे. इसी दौरान उनके पैर में खिंचाव आया और वे अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़कर दर्द से कराहते हुए बैठ गए. फिजियो ने मैदान पर प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि वैभव को लंगड़ाते हुए मैदान छोड़ना पड़ा.'

36 बॉल पर शतक मारा

चोटिल होने से पहले वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से कोहराम मचाया था. उन्होंने महज 36 गेंदों में अपना शतक पूरा करते हुए 37 बॉल पर 103 रनों की पारी खेली थी. जिसमें उनके बल्ले से 12 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके निकले थे. वैभव का स्ट्राइक रेट 278.37 का रहा था, जिसने हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थीं. वैभव फिलहाल ऑरेंज कैप की रेस में भी सबसे आगे चल रहे हैं.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 Centuries List: संजू से लेकर वैभव सूर्यवंशी तक....19वें सीजन में शतक ठोक चुके हैं ये 7 खूंखार बल्लेबाज

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Vaibhav Suryavanshi

Trending news

मां दुर्गा - मां काली जाग चुकी हैं... रवि किशन ने बंगाल चुनाव पर क्या समझाया?
West Bengal Election 2026
मां दुर्गा - मां काली जाग चुकी हैं... रवि किशन ने बंगाल चुनाव पर क्या समझाया?
आज दुनिया तनावों से गुजर रही है... पीएम ने बताई 'बुद्ध के विचारों' की अहमियत
PM Modi
आज दुनिया तनावों से गुजर रही है... पीएम ने बताई 'बुद्ध के विचारों' की अहमियत
सांसदों की शिष्टाचार मीटिंग्स या कुछ और...? AAP में बगावत के बीच उद्धव गुट में हलचल!
uddhav thackeray
सांसदों की शिष्टाचार मीटिंग्स या कुछ और...? AAP में बगावत के बीच उद्धव गुट में हलचल!
लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं...ट्रंप के डिनर में गोलीबारी के बाद क्या बोले PM मोदी
Donald Trump
लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं...ट्रंप के डिनर में गोलीबारी के बाद क्या बोले PM मोदी
अल नीनो भारत में बरपाएगा कहर, मानसून होगा लाचार; गर्मी लाएगी किसानों के लिए भूचाल!
El Nino
अल नीनो भारत में बरपाएगा कहर, मानसून होगा लाचार; गर्मी लाएगी किसानों के लिए भूचाल!
गुजरात में आज डाले जा रहे हैं वोट, भाजपा ने पहले ही ले रखी है बढ़त
Gujarat Elections
गुजरात में आज डाले जा रहे हैं वोट, भाजपा ने पहले ही ले रखी है बढ़त
भवानीपुर की जंग: 100 मीटर दूर सुवेंदु की रैली से हुआ ऐसा शोर कि भड़क गईं ममता बनर्जी
West Bengal Election 2026
भवानीपुर की जंग: 100 मीटर दूर सुवेंदु की रैली से हुआ ऐसा शोर कि भड़क गईं ममता बनर्जी
नतीजों से पहले सट्टा बाजार का बड़ा दावा, बंगाल से तमिलनाडु तक किसकी बनेगी सरकार?
Assembly Election 2026
नतीजों से पहले सट्टा बाजार का बड़ा दावा, बंगाल से तमिलनाडु तक किसकी बनेगी सरकार?
मुंबई के गोवंडी में बिना मंजूरी सरकारी जमीनों पर कैसे खुले 'तहजीब इस्लामिक स्कूल'?
Mumbai News
मुंबई के गोवंडी में बिना मंजूरी सरकारी जमीनों पर कैसे खुले 'तहजीब इस्लामिक स्कूल'?
हिंद महासागर में भारत का दबदबा तय! भारतीय नौसेना ने खामोशी से लॉन्च कर दिया ‘शहंशाह’
Indian Navy
हिंद महासागर में भारत का दबदबा तय! भारतीय नौसेना ने खामोशी से लॉन्च कर दिया ‘शहंशाह’