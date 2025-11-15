RR IPL 2026 Squad: जडेजा IN सैमसन OUT, राजस्थान रॉयल्स ने हसरंगा सहित इन खिलाड़ियों को किया रिलीज, यहां देखें पूरी टीम

RR IPL 2026 Squad: आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में बड़ा बदलाव किया. फ्रेंचाईजी ने कप्तान संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ ट्रेड किया और बदले में स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सैम करन को ट्रेड डील के तहत टीम का हिस्सा बनाया. आईपीएल के ओपनिंग सीजन में जब राजस्थान रॉयल्स चैंपियन बनी थी तब जडेजा उस टीम का हिस्सा थे.

आइए नजर डालते हैं कि राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 से पहले किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है और उनका पूरा स्क्वाड क्या है.

RR ने इन खिलाड़ियों को किया रिलीज

Add Zee News as a Preferred Source

वानिंदु हसरंगा

महीश तीक्षणा

फजल फारूकी

आकाश मधवाल

अशोक शर्मा

कुमार कार्तिकेय

कुणाल सिंह राठौर

संजू सैमसन (ट्रेड आउट)

राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड

रवींद्र जडेजा (ट्रेड-इन), सैम करन (ट्रेड-इन), यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, शिमरॉन हेटमायर, शुभम दुबे, युद्धवीर सिंह, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, क्वेना मफाका

RR के पास 16 दिसंबर को होने वाले मिनी ऑक्शन के लिए 16.05 करोड़ रुपये शेष हैं.